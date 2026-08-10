Mourinho rompió un acuerdo con el United para suceder a Ferguson en 2013

Archivo - Alex Ferguson junto a José Mourinho durante la EURO 2024 - Europa Press/Contacto/Hasan Bratic/Defodi Images

LONDRES 10 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

El técnico portugués José Mourinho firmó un contrato para suceder a Sir Alex Ferguson como entrenador del Manchester United inglés en 2013, pero, aunque fue "dramático", rompió este acuerdo y regresó al Chelsea FC al que ya había dirigido de forma exitosa anteriormente.

El actual entrenador del Real Madrid hace esta revelación durante 'Mourinho', un nuevo documental un nuevo documental de la plataforma de 'streaming' Netflix sobre su vida, que había aceptado incorporarse a los 'Diablos Rojos' después precisamente de su primer paso por el conjunto madridista.

"Fiché por el Chelsea en 2013, pero en ese periodo hay algo que nadie sabe. Creo que puedo decirlo porque con la verdad no hago daño a nadie, y creo que el objetivo de este trabajo que estamos haciendo es contar la verdad. Cuando dejé el Real Madrid, firmé con el Manchester United para ir tras la marcha de Sir Alex", apunta Mourinho.

El de Setúbal, que luego recaló en 2016 en Old Trafford, afirma que, "por supuesto", se sintió "muy halagado, porque el Manchester United tiene un atractivo increíble". "Cuando digo que el Real Madrid es el club más grande del mundo, tengo que decir que el Manchester United le sigue muy, muy de cerca", advierte.

"Pero una cosa es el amor por el fútbol y otra muy distinta es el amor por un club concreto. Creo que esto es más poderoso que el amor por el fútbol y, fundamentalmente, después del Real Madrid, necesitaba sentir que me querían", añade el entrenador portugués.

Ferguson es otra de las figuras del fútbol entrevistadas para el nuevo documental y admite que tenía la ilusión de que Mourinho iba a aceptar la oferta, pero la situación cambió en cuestión de horas. "A primera hora de la tarde me llamó por teléfono y estaba llorando. Y me dijo: 'Alex, no puedo aceptarlo; le he dado mi palabra al Chelsea y no voy a romperla'. Pude entender la razón que me dio, pero me sentí decepcionado", confiesa el escocés.

Mourinho tenía un fuerte vínculo con el Chelsea tras haberlo llevado a conquistar dos títulos de la Premier League, una FA Cup y dos Copas de la Liga durante una primera etapa inolvidable. El portugués dejó a un lado sus diferencias con el propietario, Roman Abramovich, para regresar a Stamford Bridge tras marcharse del Real Madrid, ganando otra Premier y otra Copa de la Liga antes de ser despedido en diciembre de 2015.

"Para mí, perder la oportunidad de ser el entrenador que sucediera a Sir Alex Ferguson fue dramático, pero no me arrepiento porque fue una decisión que tomé con el corazón. Y creo que es la naturaleza la que nos dice que, cuando haces algo por amor, nunca estás haciendo nada malo. Creo que es la naturaleza. Lo hice por amor", relata Mourinho.

El entrenador asegura que regresó al Chelsea con la sensación de que volvía "a casa", pero también "con una gran responsabilidad" porque lo que había hecho antes "ya era historia y uno no quiere destruir su legado".