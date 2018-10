Mourinho: "El Sevilla no perdió contra el Liverpool y marcó en Anfield"

Publicado 12/03/2018 17:35:57 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester United, Jose Mourinho, centró su foco en el "muy difícil" partido que les medirá este martes contra el Sevilla por un puesto en los cuartos de final de la Liga de Campeones, avisando del potencial de un rival que fue capaz de no perder ninguno de sus dos partidos de la fase de grupos ante el Liverpool, mientras que no descartó al francés Paul Pogba para un choque donde cree que tenga "ventaja".

"Es un partido muy difícil. Vamos a jugar contra un equipo que no perdió contra el Liverpool ni en casa ni a domicilio. Además, marcó y empató en Anfield y cuando digo el Liverpool es porque es un ejemplo de un muy buen equipo y con un estadio importante de gran tradición y para decir que el Sevilla es un muy buen equipo", recordó Mourinho este lunes en rueda de prensa.

El de Setúbal remarcó además que el 0-0 del Ramón Sánchez-Pizjuán "lo deja todo abierto". "No siento que tengamos ninguna ventaja en este momento. Vamos a intentar demostrar que somos mejores y a intentar ganar, pero la realidad es que no tenemos ninguna ventaja", advirtió.

El técnico portugués insistió en que "sólo" tiene en la cabeza al conjunto sevillista en estos momentos pese a ser preguntado sobre las posibilidades de los 'red devils' en la 'Champions'. "Sé que es muy difícil pasar, pero cuando un equipo alcanza los cuartos, cualquier cosa es posible", admitió.

"Si llegamos al sorteo de cuartos, sea cual sea el rival, será uno de los grandes nombres del fútbol europeo, pero lo intentaremos. Si logramos superar este cruce, creo que es un buen logro, pero tendríamos que jugar un cuarto de final y no iremos pensando que no tenemos una oportunidad", añadió.

"Pero el principal problema que debemos resolver es el Sevilla. Creo que no somos de los mejores equipos que hay en la competición y cuando estás en octavos, todos parece lejano, mientras que en cuartos, empiezas a oler las semifinales. Cuando un equipo se mete entre los ocho mejores, la sensación es que estás entre los mejores pero que cualquier cosa puede pasar", sentenció al respecto.

Para la vuelta de octavos ante los de Vincenzo Montella, aún no sabe si podrá contar o no con Paul Pogba. "Entrenó un poco cuando se marcharon los medios, pero no tengo claro si estará disponible", se limitó a comentar el de Setúbal, que alabó al joven escocés Scott McTominay, sorpresa en su once en la ida. "Está jugando bien y está usando cada minuto dentro y fuera del campo para aprender. Es humilde y quiere aprender", apuntó.

Además, replicó con contundencia al holandés Frank de Boer, que criticó el trato que está teniendo con Marcus Rashford que podría estar frenando la progresión del delantero. "He leído algunas palabras del peor entrenador en la historia de la Premier, con cuatro partidos y cuatro derrotas y cero goles. Decía que no es bueno para Marcus tener un entrenador como yo porque lo que más me importa es ganar, pero si fuese entrenado por Frank aprendería a cómo perder", ironizó.

"Es un jugador en el que confiamos y lo dije antes del partido contra el Liverpool donde probablemente muchos de vosotros no le esperábais de inicio. Empezó en el once e hizo un buen partido, y no hablo únicamente de marcar porque, para mí, el análisis de un rendimiento es mucho más que los goles marcados o las asistencias. Estoy feliz con Marcus", zanjó.