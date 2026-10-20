Mourinho: "Lo único intocable es el escudo"

1127009.1.260.149.20261020134459 Archivo - Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, defendió este martes que "lo único intocable" en el club "es el escudo, en alusión a Vinícius Júnior, que sí será titular en Champions ante el RB Leipzig, al mismo tiempo que dijo que "es normal" que Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), vea a los árbitros españoles como "los mejores del mundo".

"Tenemos un árbitro mañana (István Kovács) que no está para bromas. Es de una calidad y una personalidad altísimas. Me da la sensación que, de lo bueno que es y de la personalidad que tiene, el VAR con él no tendrá un papel importante en el partido. Estoy muy contento por tener un árbitro como Kovács en un partido importante como el de mañana", expresó el luso sobre el colegiado rumano, que dirigirá esta miércoles (21.00) el Real Madrid-RB Leipzig de la fase de liga de la Champions.

Así, respondió a las palabras del presidente del CTA, Fran Soto, quien calificó como los mejores del mundo a los árbitros españoles. "Es exactamente igual que yo con mis jugadores, para mí son los mejores del mundo y para él sus árbitros son los mejores del mundo. Yo lo aplaudo porque es normal que defienda a sus árbitros, como yo defiendo a mis jugadores. Enhorabuena y es absolutamente normal que lo haga", señaló.

El técnico de Setúbal, de 63 años, avanzó la titularidad de Vinícius Júnior, sancionado en Liga, como extremo izquierdo, por lo que Yan Diomande, en caso de estar en el once, modificará su demarcación natural. Aunque advirtió que el brasileño no es intocable. "Intocable es el escudo", dijo preguntado sobre la condición del '7'.

"No me gusta este concepto de jugador intocable. Lo que hace a un jugador intocable no es el estatus, no es el brazalete, no son los años en el club, no es cuánto se ha pagado por él. Lo que hace a un jugador intocable es su rendimiento en el campo", explicó.

Además, analizó el momento del conjunto merengue, y reconoció que "es muy pronto" para hablar de ganar la Champions. "El Real Madrid, en este momento, no tiene el objetivo de ganarla. El objetivo ahora es clasificarnos. Después, si llegamos a los puntos, viene el segundo objetivo, que es intentar evitar el 'playoff', dos partidos siempre con tensión, con responsabilidad, que ya te mete en la situación de 'knockout', y son partidos que se pueden evitar", relató.

"Pero, mirando a la competición, tengo la sensación que van a ser necesarios muchos puntos, muchísimos puntos, para escapar del 'playoff'. Vamos a poco y poco. Primero, llegar ahí a los 11, 12 puntos que te permiten clasificar y después vamos a ir con todo para quedar entre los primeros ocho", añadió.

"LA MEJOR POSICIÓN PARA GÜLER Y VALVERDE ES ESTAR EN EL CAMPO"

Por ello, Mourinho cree que "falta mucho" para estar completamente contento con su equipo, ya que lleva en el cargo "hace tres-cuatro meses". "Es imposible estar donde queremos estar, hay que mejorar siempre. La exigencia de un club como Real Madrid es máxima. He estado antes tres años aquí y eso me hace ser perfectamente consciente de esto, pero no podemos perder la dirección de que hay mucho trabajo", comentó.

"No soy un entrenador cabezón que tiene una idea y vive o muere con esta idea, no soy este tipo de entrenador, y eso significa que estoy siempre abierto a analizar, entender cosas y buscar lo mejor para el equipo. Estoy contento con muchas cosas, no lo estoy con otras y hay que seguir trabajando", prosiguió.

Y es que el portugués ha cumplido ya 100 días en su segunda etapa en el banquillo madridista, un regreso para el que "estaba bien preparado" y así no encontrarse con "muchas sorpresas". "He querido partir de cero, ver con mis ojos, escuchar, comunicar, no puedo hablar de que me lo esperaba mejor o peor. Básicamente, me esperaba lo que he encontrado, no he venido aquí con el objetivo de querer estar 100, 200 días o más de 3 años, llegué con el objetivo de cada día dar mi máximo", argumentó.

También abordó la situación táctica del turco Arda Güler y el uruguayo Fede Valverde, que jugaron en el doble pivote y el lateral derecho, respectivamente, en el último partido. "La mejor posición para ellos es en el campo", dijo tajante. "Los dos tienen esta capacidad de ser multifuncionales y de adaptarse a diferentes posiciones, hay jugadores que dicen 'o juego aquí o no juego' y algunos son verdaderamente especialistas en una posición determinada", apuntó.

"Cada partido es un partido, cada equipo es un equipo, cada equipo es un puzle que se intenta construir. El otro día jugamos con un centro del campo diferente, con un jugador más defensivo, más posicional, y otro más de creación, con libertad, hay partidos en que hemos jugado con dos más posicionales en Roma, depende de la de la situación. Intento hacer la mejor combinación posible para dar el equipo equilibrio y al mismo tiempo mejorar siempre su calidad", defendió.

Aunque ve "difícil" que Carlos Espí y Kylian Mbappé compartan once inicial. "Un 4-4-2 con los jugadores de banda que tenemos nosotros no es un 4-4-2 es un 4-2-4 y con 4-2-4 tengo dudas de que ganemos. Después están los momentos de cada partido, por ejemplo, contra un equipo que ya no sale del bloque bajo, que ya no es capaz de dar dos-tres pases, que ya no se preocupa en construir, simplemente en destruir, pues puedes hacer todas las locuras posibles. Pero hay que diferenciar entre quien comenta o escribe, con todo el respeto, y los entrenadores", aseveró.

"Me he quedado aquí esta noche, y ayer por la tarde dormí y no trabajé. Las horas que estás en Valdebebas no significan exactamente que estás trabajando. Y tienes que pensar que a lo mejor algún jugador puede escapar escondido dentro de un coche y no sabéis que se ha marchado", bromeó sobre las horas que pasan los jugadores en la Ciudad Deportiva. "Es verdad que Jude (Bellingham) tiene esta cultura de recuperar, de cuidarse al detalle. Y Yan (Diomande) viene siempre por la tarde con el fisio. Hay una dinámica de trabajo global y me gusta mucho", concluyó.