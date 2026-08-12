Nahuel Molina se marcha del Atlético de Madrid y ficha por la AS Roma

Archivo - El futbolista argentino Nahuel Molina en el partido Atlético de Madrid vs Las Palmas de LaLiga EA Sports. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho internacional argentino Nahuel Molina ha abandonado este miércoles el Atlético de Madrid para firmar con la AS Roma de la liga italiana, después del acuerdo alcanzado entre ambos clubes, según han comunicado las dos entidades.

Molina, que disputó el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, formará parte del conjunto italiano, sin especificar la temporalidad del contrato, con el que jugará la Liga de Campeones esta nueva temporada 2026-27.

El de Embalse defendió la camiseta del Atlético de Madrid durante cuatro temporadas, tras su llegada en 2022 procedente del Udinese italiano, disputando 181 partidos en los que anotó 9 goles y repartió 17 asistencias.

Asimismo, Nahuel Molina publicó este miércoles un vídeo en sus redes sociales, despidiéndose del Atlético de Madrid y su afición. "Hoy, después de cuatro años, me toca despedirme de este gran club. Agradezco haber sido parte de esta hermosa familia", se sinceró.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por ayudarme a crecer en todos estos años y a todas la gente que está detrás en el día a día, acompañándome en cada momento. Por último, a todos los atléticos que son el corazón de este club", expresó.