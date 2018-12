Neto: "Tenemos todo para imponer nuestro juego a la Juventus"

Publicado 26/11/2018 19:40:54 CET

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portero del Valencia CF Neto ha asegurado este lunes en la previa del partido contra la Juventus en Turín, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que tienen "todo" dispuesto para "imponer" su juego al equipo italiano y optar a ganar, lo que les permitiría depender de sí mismos para acceder a los octavos de final.

"Vamos al partido con mucha ilusión y ganas de lograr un buen resultado, es lo que nos dejaría vivos y depende de nosotros. Es un rival de mucho nivel, vienen tocados de no ganar el último partido de 'Champions', pero tenemos todo para imponer nuestro juego y es lo que tenemos que hacer", aseguró en rueda de prensa.

Además, ve al equipo en una evolución "muy positiva". "Dependemos de los resultados, tuvimos momentos que no venían, pero el nivel en los partidos era el mismo que ahora con los buenos resultados, que son los que cambian el ambiente en los que vives", reconoció.

"Estamos haciendo partidos de mucho nivel e intensidad, pudimos conseguir resultados antes pero no pasó. Lo importante es que el equipo no ha perdido la conciencia ni las características que tenemos de juego, y ahora hay que mantener este nivel porque los resultados están llegando", celebró el guardameta.

Después de tres victorias consecutivas, entre LaLiga y la 'Champions', el guardameta tiene una sensación personal de estar "lo mejor posible". "Es estupendo estar aquí en un partido tan importante, a este nivel. Estoy súper contento de estar aquí. Espero ahora jugar mañana de la mejor manera", comentó el brasileño.

Con pasado en la Juventus, conocedor del rival y del estadio, no quiso pensar qué hubiera sido de él de haberse quedado. "¿Qué podía haber sido de haberme quedado? No sabría decirte, tiene que ver con el destino. Cuando estuve aquí no estaba tan bien, no estaba a mis anchas, no sabía cómo podría irme", rememoró.

"Szczesny es un portero de gran calidad. Está haciendo una temporada muy buena, el año pasado lo hizo bien en la Roma. Dejo los comentarios a los demás, espero que mañana mis cualidades puedan ayudar al Valencia a sacar un resultado mejor para mi equipo", destacó del portero rival.