Neymar se enfada con "las mentiras" tras ser relacionado con el Barça

Publicado 11/01/2019 21:23:37 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del París Saint-Germain Neymar Junior se mostró molesto tras la información que le relaciona este viernes con un posible regreso al FC Barcelona, después de que él mismo hubiese sido quien haya llamado, presuntamente, hasta en cinco ocasiones al club culé para dejar la Liga francesa y volver a España.

El internacional con Brasil habría "rogado al Barça" que le vuelva a fichar hasta en cinco ocasiones, según informó el diario El Mundo, pero el jugador publicó esta tarde varias imágenes de su hijo acompañadas de un texto que hacía mención a las "fake news" en función del gesto de la cara de su primogénito.

"Yo aquí mirando falsas llamadas y fake news. Aquí cuando me enfado con las mentiras. Aquí cuando los falsos amigos me vienen a hablar y yo pongo cara de que no sé nada", escribió Neymar en Instagram.

El exjugador del Barcelona, donde militó cuatro temporadas, dejó Can Barça en busca de "nuevos proyectos" en la capital francesa. De igual manera lo explicó el presidente Josep Maria Bartomeu: "El fútbol es muy cambiante, muy dinámico. Si no está a gusto puede irse pagando la cláusula".

El París Saint-Germain ejerció su derecho de comprar al jugador al abonar el montante total de la claúsula, un total de 222 millones de euros. Su fichaje sigue siendo el más caro que se ha hecho en la historia del fútbol.