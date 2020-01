Neymar: "Rodrygo y Vinicius son fantásticos y les apoyo para que puedan ganar en el Real Madrid"

Publicado 08/01/2020 12:19:28 CET

El brasileño elige a su equipo de 'fútbol 5' ideal: Messi, Suárez, Mbappé, Pogba y Hazard

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Paris Saint-Germain Neymar Jr cree que sus compatriotas y jugadores del Real Madrid Rodrygo y Vinicius Jr son "fantásticos" y les augura un gran futuro en el fútbol europeo, por lo que les apoya y anima para que puedan "ganar mucho" en club blanco si bien, a nivel personal y del PSG, en este 2020 se pone como meta lograr la Liga de Campeones.

"Tanto Rodrygo como Vinicius son jugadores fantásticos. Están jugando muy bien en el Real Madrid y les animo y apoyo para que puedan ganar muchas cosas con el Real. Son jóvenes y han ido pronto a Europa, así que tienen mucho por delante y crecerán y serán mejores de los que son ahora", comentó en declaraciones facilitadas por Red Bull.

Neymar, que prepara el Red Bull Neymar Jr's Five --campeonato amistoso de fútbol sala para jóvenes entre 16 y 25 años--, considera que la adaptación a Europa no es fácil para los jugadores brasileños, y menos en clubes de alto nivel. No obstante, ve bien tanto a Rodrygo como a Vinicius.

"La adaptación es difícil, es complicado poder a jugar al máximo en un club como el Real Madrid o el Barcelona, pero ambos están jugando muy bien y es una señal de su gran personalidad. Espero que sigan por ese camino, que sigan concentrados y que nunca olviden ser felices. Les estaré animando", reiteró.

Por otro lado, aseguró que sus expectativas para 2020 son el poder "ganarlo todo" con el PSG y con Brasil. "Buscaré nuevos retos, quiero estar en la final de la 'Champions' y quiero ganar la Copa América de nuevo", auguró.

"Creo que hay la posibilidad de que podamos ganar. En cuanto a equipo y jugadores, desde que juego en el PSG, este es el año que más fuertes y más preparados estamos. Así que creo que tenemos opción. Aunque el PSG nunca ha ganado la 'Champions', vamos a pelear por ella", subrayó sobre la Liga de Campeones.

El internacional tiene claro que espera que el 2020 sea mejor que el 2019 que, "a nivel profesional y personal, ha sido un año duro, pero lleno de aprendizajes". "Me lesioné y tuve que volver, y me volví a lesionar. Pero aunque parezca un mal año, aprendí mucho y viví muchas experiencias. Me quedo con la parte buena para que el 2020 sea mejor", apuntó.

En cuanto a qué equipo confeccionaría para jugar su campeonato amistoso, sin tener en cuenta a jugadores brasileños, lo tiene claro. "Mi equipo de cinco, sin brasileños, sería: Messi, Suárez, Mbappé, Pogba y Hazard. Y con jugadores retirados sería: Xavi, Lampard, Gerrard, Beckham y Henry", comentó.