Del Nido Carrasco: "Mi confianza en el entrenador y en la plantilla es absoluta"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, aseguró este martes que su "confianza en el entrenador", Quique Sánchez Flores, "y en la plantilla es absoluta", al mismo tiempo que le tendió la mano "a todos los sevillistas", incluido a su padre, Del Nido Benavente, porque trabaja por "aglutinar la mayor unión del sevillismo".

"El equipo había encontrado una senda de buenos resultados y buen fútbol y ante el Almería y el Celta dimos varios pasos atrás y cada vez que el equipo no gana, la entidad está preocupada. No podemos pensar en el futuro más que en el partido siguiente, Quique ha tenido la capacidad de enderezar el rumbo y todos hemos dados varios pasos atrás", analizó el dirigente en declaraciones publicadas por el club con motivo de la tradicional ofrenda floral de la entidad a la hermandad de San Benito.

Del Nido Carrasco lamentó el "bache" de las últimas semanas, con solo un triunfo en los últimos cinco partidos, aunque no dejó de apoyar a Sánchez Flores. "Mi confianza en el entrenador y en la plantilla es absoluta. La situación es para trabajar y volver a la buena senda de resultados, soy creyente y rezo, pero lo que hay es que trabajar y obtener buenos resultados. Ahora mismo lo que nos preocupa es el Getafe", agregó.

Y para ello también no fallaron en la ofrenda floral en Semana Santa. "Después de una derrota en un mal partido contra el Celta, dos semanas son mucho tiempo y ya estamos con ganas de que llegue el partido ante el Getafe", dijo.

Además, se refirió a las habituales disputas con su padre, José María del Nido Benavente en las diferentes Juntas de la entidad, insistiendo en que tiende "la mano a todos los sevillistas". "Incluido por su puesto a mi padre", añadió. "Me gustaría aglutinar la mayor unión del sevillismo, porque creo que eso es bueno para el equipo y no para mí", señaló.

"Lo único que podemos hacer es trabajar en esta situación para que el equipo gane partidos y esté en una situación de mayor tranquilidad durante esta temporada. Yo sigo con muchísima ilusión y ocupado en la regeneración deportiva del equipo y deseando que llegue el partido del Getafe para intentar conseguir una victoria. El camino está claro y sabemos cómo tenemos que hacerlo", añadió.

No obstante, reconoció que "el no estar en Europa va a tener una repercusión económica" en el futuro a corto plazo. "Esos ingresos no los vamos a tener, pero tenemos clara cuál es nuestra hoja de ruta, que es redimensionar la plantilla, que sea más eficiente y con menos jugadores y volver a lo que hemos sido siempre: hacer más con menos, hacer plantillas competitivas, ser tremendamente ambiciosos. En los últimos años, las plantillas han estado sobredimensionadas", opinó.

Finalmente, Del Nido Carrasco destacó la labor de Manuel Ruiz de Lopera durante su etapa como presidente del Real Betis. "Fue parte de la historia del Betis y el Sevilla tenía que estar presente ayer. Recuerdo siempre las cosas positivas y me viene a la mente lo bien que se portó el Betis dirigido por Ruiz de Lopera cuando perdimos a nuestro Antonio Puerta y teníamos que estar ayer para rendir homenaje a su figura", zanjó.