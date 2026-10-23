El Nottingham Forest sale del descenso pero perdona al Ipswich

Ipswich Town - Nottingham Forest - Mike Egerton/PA Wire/dpa

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Nottingham Forest y el Ipswich empataron (1-1) este viernes en el inicio de la octava jornada de la Premier celebrado en Portman Road, donde dominaron los visitantes pero de nuevo perdonaron.

El Forest salió de su bache de tres derrotas seguidas e incluso de la zona de descenso, a falta de que termine el fin de semana, pero no aprovecharon sus ocasiones para sacar mayor premio. Los de Oliver Glasner dominaron durante gran parte del partido y se adelantaron con justicia y temprano por medio de Neco Williams.

Sin embargo, un grave error atrás, de Nikola Milenkovic, permitió el 1-1 de Julio Enciso antes del descanso. En la reanudación, el Ipswich, cómodo en mitad de tabla, se libró de una roja a Issa Diop y el Forest no dejó de intentarlo pero sin puntería una jornada más, como viene sufriendo en este inicio de temporada.