Odriozola: "Sólo podía dejar la Real para afrontar el mayor de los desafíos"

Actualizado 06/07/2018 11:56:34 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El flamante jugador del Real Madrid Álvaro Odriozola se ha despedido de la Real Sociedad, donde jugó desde la categoría alevín hasta alcanzar el primer equipo, a través de una carta que hizo pública en las redes sociales y ha explicado el motivo que le ha llevado a dejar el club de su vida: "afrontar el mayor de los desafíos" en la capital de España.

"Sólo podía dejar la Real para afrontar el mayor de los desafíos: jugar en el Real Madrid. Me voy al mayor reto de mi vida con un objetivo: que todos los que me habéis dado vuestro cariño os sintáis orgullosos de mí porque os voy a representar dando lo máximo que tenga en mi corazón y en mi cabeza", escribió el lateral de 22 años.

"Amo San Sebastián, amo a la Real y prometo intentar transmitir la grandeza de este club y esta ciudad esté donde esté. Quiero dar las gracias al presidente, a mis compañeros, a todos los entrenadores por todo lo que me han enseñado, a todos los empleados de la Real (...) y a mi familia, que me va a apoyar siempre", indicó.

"Me siento la persona más orgullosa del mundo por haber vestido los colores 'txuri urdin' y ahora emprendo una nueva etapa de mi vida. La Real me ha formado como futbolista pero de lo que más orgulloso me siento, por encima de todo, es de cómo me ha formado como persona. Por eso llevo a la Real y a San Sebastián guardadas en mi corazón y las tendré siempre presentes en mi nuevo destino", finalizó.