Ortega (Elche): "Hemos estado muy cerca de eliminar a todo un Real Madrid"

El segundo entrenador del Elche, José Manuel Rodríguez Ortega, se mostró "orgulloso" del partido que realizaron sus jugadores pese a caer eliminado frente al Real Madrid (1-2) en los cuartos de final de la Copa y destacó que estuvieron "muy cerca" de lograr la proeza.

"Los jugadores tienen que sentirse orgullosos del trabajo realizado porque hemos estado muy cerca de eliminar a todo un Real Madrid. Creo que por desajustes provocados por el cansancio se nos ha ido la eliminatoria. A toro pasado todo se ve de otra forma, pero para mí el aspecto físico ha sido fundamental", analizó Ortega en rueda de prensa.

"Nos ha faltado esa serenidad tras la expulsión de Marcelo. Eso nos tiene que servir de experiencia para el futuro pero ese borrón no puede imponerse al trabajo de los jugadores durante los 120 minutos", recalcó el segundo técnico de los ilicitanos, que compareció ante los medios por la baja de Francisco, que sigue confinado por coronavirus.

Además, Ortega admitió que tuvieron "miedo" al final del partido de que "pudiera expulsar a algún" en las protestas tras el gol anulado a los locales. "El árbitro me ha comentado que era fuera de juego. Ya no podemos entrar a nada de esto, si ha sido falta o no, ya no podemos hacer nada", añadió.

"Nosotros estamos muy contentos del trabajo que están realizando los jugadores, no solo en la competición, sino en el día a día. Se ha conseguido un sentimiento de unión y esto se ve reflejado en diferentes acciones y nadie va de forma individual. Es nuestra aspiración, lograr la salvación y todo parte de la humildad, el trabajo y la solidaridad, algo que están haciendo los jugadores desde el minuto 1 en que llegamos", apuntó.

Insistido por la oportunidad perdida, Ortega dijo que "el cabreo te dura dos días cuando te sientes perjudicado". "Pero creo que tenemos que ser optimistas porque al final de la temporada todo se compensará en una balanza y habrá decisiones que caigan de nuestro lado. No podemos hacer nada contra esto, simplemente seguir trabajando".

Por último, el segundo técnico del Elche dio las gracias al apoyo recibido este jueves en el Martínez Valero. "Quiero agradecer a la afición porque hemos notado su empuje en todo momento", finalizó.