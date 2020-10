Óscar García: "El Barça ha tenido tres ocasiones y ha metido tres goles"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, lamentó la "gran efectividad" del FC Barcelona tras la derrota frente al cuadro culé (0-3) porque tuvieron "tres ocasiones" y metieron "tres goles" en un partido de la cuarta jornada, marcado por la expulsión de Lenglet a tres minutos del descanso.

"Teníamos un plan de partido muy claro, queríamos jugar por fuera, a la espalda de sus laterales, pero el Barça te deja respirar poco y es verdad que su primer gol nos ha hecho daño. En la segunda parte salimos con otro plan por la expulsión y otra vez aparece el Barça con un gol. Su efectividad ha sido grande, tres ocasiones y tres goles. Nosotros no tenemos esto", dijo el técnico olívico en declaraciones a Movistar.

"Sabíamos que (el Barça) teniendo a Messi y jugando con uno menos es como si jugasen con 11. La jugada del segundo gol se la ha inventado él. Y después les hemos encerrado en su campo, pero la calidad del Barça ha decidido el partido. Nosotros hemos luchado y hemos jugado con las armas que tenemos", añadió Óscar García.

En este sentido, el técnico de los gallegos comentó que si tuviesen más acierto estarían "más arriba en la clasificación" y no habrían "sufrido la temporada pasada para permanecer en Primera". "Nos quedamos con haber competido bien. Está claro que queríamos otro resultado, pero para esto tenemos que estar obligados a marcar las ocasiones que tenemos", expresó.

"Ante el Barça o estás muy bien, o nada", añadió Óscar, que cree que no recibirá más fichajes en los cuatro días que restan de mercado. "El equipo ha perdido jugadores importantes, sabemos lo que tenemos y queda hasta el 5 de octubre, pero lo dudo. Si no ha llegado ya, no creo. Aún así, vamos a dar guerra seguro", finalizó.