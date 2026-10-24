El Oviedo frena al Almería y el Girona no afloja

UD Almería - Real Oviedo - LALIGA

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería dejó escapar la victoria (2-2) contra el Real Oviedo este sábado en la undécima jornada de LaLiga Hypermotion, mientras que el Girona alargó su buena racha con un 5-1 al RC Celta B, acercándose al ascenso directo.

El equipo andaluz dejó medio resuelto el encuentro ante su público con los zarpazos de Sergio Arribas y Miguel de la Fuente en el primer tiempo (2-0). Con todo, los de García Pimienta aguantaron también con las paradas de Andrés Fernández y el Oviedo volvió a merecer más en la segunda parte.

Cuando ya parecía cantada la octava victoria seguida de los andaluces, Jacobo González y, en propia puerta, Jorge Pulido dejaron el 2-2 en los últimos tres minutos del partido. El Almería se queda con 25 puntos y puede perder el liderato este domingo en favor del Castellón, mientras que el Oviedo sigue buscando el 'Top 6'.

Con solo una derrota en los últimos nueve partidos, el Girona, cuarto con 21 puntos, goleó al RC Celta Fortuna con una exhibición en la primera parte que lideró Vladyslav Vanat, autor de dos goles y una asistencia del 4-0 al descanso. El 3-0, tras penalti y expulsión de Pablo Meixús, condenó a los gallegos a sufrir durante muchos minutos. El propio Vanat hizo el quinto en el minuto 55.

Mientras, el Eibar (22) confirmó su crisis con la tercera jornada seguida sin ganar, superado (2-0) por un Córdoba en mitad de tabla. San Rafael, día festivo en la ciudad andaluza, echó una mano a los locales con el gol anulado a Javi Martón y una roja a Juan Gutiérrez que quedó en amarilla. En el inicio del segundo tiempo, los goles casi seguidos de Eder García y Diego Percan permitieron también un cumpleaños feliz del técnico Iván Ania en el Nuevo Arcángel.

Por otro lado, el estreno de Luis Carrión en el banquillo del Leganés se saldó con un empate (1-1) contra el Mallorca, un punto para el equipo madrileño después de cuatro derrotas. Zito Luvumbo adelantó a los baleares, que vienen sumando de uno en uno insuficiente para afianzar el 'Top 6', pero Álex Millán hizo el 1-1 y Arnau Tenas evitó la victoria 'pepinera'.

Igualmente, la UD Las Palmas se encontró también con la victoria, después de cinco jornadas sin ganar, gracias a un solitario gol de Jesé, en el 1-0 a una Real Sociedad B que marca la zona de descenso. El equipo canario buscó la reacción pero también tuvo que sufrir.