Oyarzábal: "Estar esta semana con la selección ya es un lujo"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la Real Sociedad Mikel Oyarzábal reconoce que "no" se "esperaba" la llamada de la Absoluta, con la que no tiene prisa en debutar porque pasar esta semana con ella "ya es un lujo", pero cree que es un "reconocimiento" a una temporada en la que ha tenido que "asumir la responsabilidad" en el conjunto donostiarra a pesar de ser tan joven.

"Siempre es una buena noticia que tanto para la Absoluta como para la Sub-21 te llamen. Yo creo que es un reconocimiento al trabajo durante la temporada e intentaremos hacerlo lo mejor posible si tenemos la oportunidad de jugar", señaló el futbolista vasco en una entrevista a Europa Press.

Así, al zurdo le pilló por sorpresa su convocatoria con la Absoluta, después de haber estado yendo "todo el año" con la Sub-21. "De primeras, tenía pensado que con la Sub-21 sí podía ir (al Europeo), pero no me esperaba la llamada de la Absoluta. Es una grata noticia, ojalá sigan siendo muchas más y ahora a disfrutar", reconoció Oyarzábal.

El realista no sabe qué cualidades han podido ver en él para que entre en esta lista, aunque cree que puede ser un "complemento para la gente que solía venir habitualmente". "Y oye, yo estoy encantado", exclamó. "Intentaré cumplir con lo que me manden de la mejor manera posible e intentaré aprender todo lo posible de toda la gente que está aquí", añadió.

"No creo que a la selección le falte nada, hay muchos jugadores de calidad. Tengo ganas de jugar, tener minutos y hacerlo bien, ya sea en un sitio u otro, intentaré aprovechar la oportunidad. No me han dicho nada de debutar, cuando tenga que venir vendrá, y si no se da, el hecho de estar aquí y pasar esta semana ya es un lujo", admitió gradecido por la oportunidad de ir con la absoluta.

Oyarzábal se ha adaptado "muy bien, sin problema" a la dinámica del grupo de la Absoluta, ya que es "muy cercano". "Eso es lo más importante para soltarte y ganar confianza, para que dentro del campo, cuando eres nuevo, no estés cohibido. Se trata de que la gente venga y actúe como lo ha hecho en su club. Es un grupo de gente muy buena que ayuda a que la gente se integre fácilmente y eso se agradece", comentó.

En este parón de selecciones, el combinado nacional se enfrentará a Islas Feroe y Suecia, a priori dos equipos asequibles, aunque "hoy en día no hay rival fácil". "Al final todo el mundo quiere ganar y tener su puesto en la Eurocopa de 2020. Van a ser partidos difíciles, seguro que más de lo que la gente se cree y haciendo las cosas bien y centrándonos en los nuestro seguro que van bien", aseguró.

El futbolista, de 22 años, indica que "obviamente" hay ganas en la selección de demostrar que pueden volver a pelear por los grandes torneos. "A todos nos hubiera gustado que en los años atrás hubiéramos estado más arriba, pero esto es muy difícil y muchas veces no se valora todo lo conseguido. El fútbol cada día está más igualado, los equipos sacan mejores jugadores y es difícil estar al nivel que se estuvo durante muchos años ahí arriba", valoró.

DAVID SILVA, XABI ALONSO Y XABI PRIETO COMO REFERENTES

Sobre su año en la Real Sociedad, recalcó que "al principio" le costó un "poco". "No tenía mucha confianza ni me encontraba a gusto. A medida que ha avanzado el año me he encontrado bien físicamente, tenía confianza, veía que la gente confiaba en mí, yo confiaba en todo el que tenía al lado y eso es lo más importante", relató el inicio complicado de esta temporada con la Real Sociedad.

Así, el ya ídolo realista admite que ha sido año "difícil e irregular", en el que han pasado "muchas cosas". "Pero hemos luchado hasta el final y hemos llegado a la última jornada con opciones de meternos en Europa y un mes atrás nadie habría apostado un duro por nosotros. Hay que tener eso en cuenta, hemos peleado hasta el final, aunque las circunstancias eran contrarias", agregó.

"Este año me ha tocado asumir esa responsabilidad, sobre todo en el final de temporada, con Illarramendi y Zurutuza lesionados, y he intentado hacer lo mejor posible y aprender de esto, que al final es lo que te pone la vida por delante y tienes que intentar adaptarte y aprender para seguir mejorando. Si me escondía cuando me tocaba pues no lo voy a hacer bien", explicó sobre su papel de líder este año.

En esa faceta, llegando incluso a portar el brazalete de capitán, el centrocampista ofensivo ha marcado 13 tantos, siendo el mejor registro de un futbolista español en LaLiga Santander sin ser delantero centro. "Ojalá puedan venir todos los años unas cifras parecidas a estas, sería una buena señal. Intento hacerlo lo mejor posible, intentaré ayudar en la medida lo que pueda cada año y ya está", indicó.

"De pequeño me gustaba mucho David Silva, también Xabi Alonso era un referente, y luego cuando llegué al primer equipo tenia un ejemplo dentro del vestuario como era Xabi Prieto. Intenté fijarme en él, aprender de él, ojalá pueda tener la oportunidad de poder jugar tantos partidos como él, que las lesiones me respeten y ojalá poder convencer a todos los entrenadores como hizo él", concluyó Oyarzábal.