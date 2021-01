Oyarzabal: "Esto es fútbol, no hay que darle más vueltas"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, lamentó la eliminación ante el Barça este miércoles en la semifinal de la Supercopa de España, después de hacer el partido que querían, en una tanda de penaltis en la que falló su lanzamiento, algo a lo que no piensa "darle más vueltas" a pesar de no estar contento.

"Contento no estoy, pero esto es fútbol, el penalti lo falla quien lo tira, eso lo tengo claro. Los cinco estábamos convencidos de que lo íbamos a meter. Es un momento para estar orgullosos del equipo, del partido que hemos hecho contra el Barcelona", dijo en rueda de prensa tras el partido en Córdoba.

El centrocampista hizo el 1-1 en el inicio de la segunda parte de penalti, pero en la tanda decisiva falló su lanzamiento. "Injusto, eso no importa. Lo que importa es que no estamos en la final. No hay que darle más vueltas. Es momento de estar unidos, todo el mundo estaba remando en la misma dirección. Es un momento para aprender. Nos va a servir, somos un equipo joven", afirmó.

"No le voy a dar más vueltas, si mañana tengo otra tanda de penaltis voy a tirarlo. Estaremos más o menos acertados, pero si jugamos contra el Barça mañana haríamos lo mismo, yo no cambiaría nada", añadió.

El capitán 'txuri urdin' terminó profesando su amor hacia el club vasco. "Para mí la Real es una familia. Todo el que viene aquí lo siente igual. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho, del equipo y de ser de la Real", terminó.