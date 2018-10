Özil: "Volvería a tomarme la foto con Erdogan"

Publicado 22/07/2018 19:37:44 CET

El futbolista alemán Mesut Özil ha asegurado a través de un comunicado en sus redes sociales que "volvería" a tomarse una foto con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y ha defendido que la persona y el líder político "deben separarse", añadiendo que solo hablan de "fútbol".

"Sé que puede resultar difícil de entender, porque en muchas culturas el líder político no puede pensarse separado de la persona. Pero en este caso es diferente. Independientemente del resultado de las elecciones anteriores o de otras precedentes, volvería a tomarme la foto", rezaba la carta publicada en su Twitter.

El deportista turco-germano se refirió a sus raíces turcas y remarcó que no se tomó la foto con el mandatario por razones políticas. "Soy jugador de fútbol, no soy político y nuestro encuentro no era un respaldo político. De hecho, solo hablamos de lo solemos hablar cada vez que coincidimos: de fútbol. A pesar de que los medios alemanes dieron una imagen algo diferente, la verdad es que si no me hubiese reunido con el presidente, hubiese sido irrespetuoso con las raíces de mis antepasados, que sé que estarían orgullosos de dónde estoy hoy en día", declaró.

El mediocentro del Arsenal criticó con dureza a la prensa alemana asegurando sentirse "decepcionado". "Para mí no importa quién es el presidente, lo que importa es que era el presidente. Ciertos periódicos alemanes publicaron la propaganda adecuada con el fin de promover sus intereses políticos", explicó.

Por último, cargó contra un patrocinador del combinado nacional germano por haberle retirado de algunas campañas publicitarias de cara al Mundial de Rusia 2018, asegurando que eso le dolió "mucho" y cancelando finalmente el encuentro que se iba a producir en el colegio donde Özil estudió de pequeño.