Pablo Machín: "No somos un equipo que baje los brazos"

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, se mostró ilusionado por el debut del conjunto hispalense este jueves en la fase de grupos de la Liga Europa contra el Standard de Lieja, y afirmó que "no" 'bajarán los brazos' para intentar cambiar la mala dinámica en LaLiga Santander después de la dura derrota contra el Getafe en la pasada jornada.

"A mí me hace mucha ilusión, pero al sevillismo también. Es la competición fetiche y si el Sevilla es tan grande es en parte por esta competición. Nos lo hemos ganado con tres eliminatorias muy duras y ellos vienen de caer en la Champions", manifestó la víspera del encuentro en rueda de prensa.

Pablo Machín prevé un partido "complicado" porque el Standard fue segundo en su liga, y eso, según él, demuestra que "son un buen equipo". "Son un histórico en Europa y tienen buen trato de balón, con físico pero no se dedican sólo a jugar directo sino que tratan de elaborar desde atrás, tienen las ideas claras y un gran entrenador. Esperamos demostrar ser superiores a ellos, al menos mañana", deseó.

Respecto a la derrota en el Pizjuán frente al Getafe, matizó que, cuando se pierde, parece que todo es negativo. "Y cuando se gana, que no ha habido errores. Hay que ser mas analíticos y es indudable que todos buscamos la victoria, que es lo más importante. Pero aunque pueda sonar poco popular, creo que no jugamos un partido tan malo. Cometimos errores puntuales que les permitieron a ellos adelantarse y nosotros lo hicimos, diría, regular. Ni somos tan malos como se podía pensar el día del Getafe ni éramos tan buenísimos en Vallecas. Hay que ser más ecuánimes, pragmáticos y analíticos", invitó.

En este sentido, admitió que deben mejorar en el aspecto defensivo y alabó la eficacia de los de Bordalás. "Concedimos tres ocasiones claras en las que ellos hicieron dos goles. Es una evidencia que debemos mejorar cosas y esa es mi labor, pero ha sido un partido puntual sin estar acertados y ellos sí y tenemos que trabajar para que los resultados se vean rápidamente", subrayó.

Por otro lado, se declaró sorprendido por la estadística que refleja que el equipo recibe más ocasiones de las que crea. "Me sorprenden estos datos, pero no sé si en LaLiga estarán equivocados. Creo que no nos generan más de las que generamos, pero hay que intentar que no sea así. Podemos plantearnos jugar con dos delanteros o cuatro defensas como ocurrió en la segunda parte del otro día, pero nuestra idea principal básica es jugar con esos tres defensas y ser un buen bloque defensivo porque tenemos que defender todos, igual que en ataque", señaló.

Para él, el primero que se mete presión es él mismo. "A veces se puede pensar que todo sea exagerado, pero el fútbol y más en Sevilla, es así, pasional. El profesional debe convivir con eso y nos gustaría que no se oyese ese runrún, pero es inevitable. Aunque sea más cómodo jugar cuando se te perdona el mínimo error, no somos un equipo que baje los brazos ni que muestre desidia. Otra cosa es que no haya acierto o que haya un equipo enfrente que lo ponga difícil", destacó.

Dijo tener un equipo que le demuestra que cree en su estilo. "No es fácil y hay que ajustar algunas cosas, pero si hay cambios serán pensando en que son muchos partidos y que todos tienen que estar en condiciones. No por el cambio se señala a nadie, porque todos se han ganado mi confianza y la van a tener que ir devolviendo en cada partido", manifestó.

Sobre la aplicación del Sistema de Videoarbitraje (VAR), cree que no servirá de nada quejarse. "Llevamos cuatro jornadas de LaLiga y hemos sufrido nosotros las decisiones más controvertidas. Estamos en un proceso de pruebas y hemos tenido la mala suerte de ser el conejillo de Indias. Hay que intentar poner todo para no depender de esos errores. Es difícil arbitrar, pero no sabíamos que era tan difícil chequear el VAR", lamentó.