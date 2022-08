Pacheta: "Este Barça es un equipo muy poderoso; no es un tema de actitud"

BARCELONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo 'Pacheta', destacó que el Barça "es un equipo muy poderoso" y que la derrota este domingo (4-0) ante los azulgranas, en la tercera jornada de LaLiga, "no es un tema de actitud".

"No es un tema de actitud, no puedo reprochar nada del esfuerzo de los chicos. Nos hemos enfrentado a un equipo más fuerte, para combatirlo si el rival está muy conectado es difícil si no tenemos el balón y les asustamos. Este Barça es un equipo muy poderoso", dijo Pacheta en rueda de prensa.

El técnico destacó la presión de los 'culés', quienes han tenido un partido "cómodo" y han sometido a los vallisoletanos durante todo el encuentro. "Tenemos que ser más atrevidos, que es nuestra virtud. La velocidad de balón tiene que ser determinante y de momento no lo está siendo. Estamos pagando el debut en Primera División", añadió.

"Tenemos que ajustar todo eso, no me preocupa nada este partido porque el equipo ha seguido corriendo y ha hecho cosas muy buenas. Es verdad que tenemos que aprender, los resultados son en mayo, ahora estamos rodándonos y peleando", apuntó Pacheta sobre la derrota que les deja en penúltima posición y con un punto tras tres jornadas disputadas.

"Esperaba tener más balón, poder salir y respirar, pero no nos han dejado. Hay que felicitarlos. Hemos intentado todo y nos hemos enfrentado probablemente a uno de los equipos que más en forma está en estos momentos", reconoció.

Preguntado por el canterano azulgrana Abde, que ha sonado para llegar al equipo de Pacheta en calidad de cedido, el entrenador afirmó que "es muy bueno", pero es una cuestión de la dirección deportiva.