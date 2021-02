Pacheta: "El Real Madrid puede venir en modo apisonadora o enfadado"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Huesca, José Rojo 'Pacheta', ha asegurado que del Real Madrid, al que se enfrentan este sábado en El Alcoraz (16.15 horas), le preocupa "hasta el utillero", y ha reconocido que puede acudir a la cita "en modo apisonadora o enfadado" tras la derrota ante el Levante, y ha apelado a tratar de "competir" y a ponérselo "incómodo" para tener opciones.

"Me preocupan todos, hasta el utillero, porque son muy buenos. Puede venir en modo apisonadora, enfadado... Tenemos que estar preparados para todo e ilusionados con este partido", declaró en rueda de prensa. "Mañana vamos a ir a ganar con nuestras armas contra un equipo potentísimo que tiene cientos de títulos", añadió.

Además, insistió en que el hecho de que el conjunto blanco haya encajado más derrotas que otros años a estas alturas de la temporada no le quita un ápice de peligrosidad. "Los datos del Madrid no son tan potentes como otras temporadas, pero no olvidemos que viene el mejor equipo del siglo XX y probablemente del siglo XXI. Tenemos que estar muy atentos, muy concentrados y que no se sientan cómodos", advirtió.

"Es verdad que trae más derrotas que otras temporadas, pero no olvidemos lo que son; el momento en el que lo olvidas, te meten cuatro. Son muy buenos. Nosotros estamos con toda la ilusión del mundo para afrontar este partido y lo vamos a afrontar para ganar", añadió.

El técnico burgalés sabe que el equipo debe más que nunca "vigilar detalles e invidualidades" y "estar muy acertado en tu área, casi desde hoy, y que ellos no lo estén". "Viene un equipo sumamente potente, y todas los errores y las virtudes se van a ampliar. Tenemos que ponérselo incómodo, hacer que no se sientan a gusto, con balón y sin balón. Debemos seguir en nuestra línea, ser fieles a lo que nos está haciendo fuertes. No vamos a cambiar en exceso", analizó.

"Todos los jugadores pasan de 30 km/h, incluido el portero. Todos son capaces de hacer gol", dijo, antes de hablar de la posible presencia de Sergio Ramos. "El que juegue por Ramos va a ser cojonudo. Sabemos de su potencial, es una leyenda del fútbol español, respeto absoluto", expresó.

Además, afirmó que sus futbolistas "ya están activados" y que no hace falta motivarles. "Casi hay que bajarlo en lugar de subirlo", reconoció. "A mí me 'pone' ganar; sé lo que puede pasar si no estás bien, pero depende de cómo esté el rival. Son los mismos puntos que contra el Valladolid. Lo que quiero es que el equipo compita. Si compite y somos fieles a nuestro modelo, estaremos mucho más cerca de la victoria", subrayó.

Sobre el estado de sus futbolistas, Pacheta explicó que recuperan al defensa Denis Vavro tras dar negativo mientras se mantienen pendientes de Sandro Ramírez, un "jugador determinante" con el que no se quiere "precipitar"; además, aseguró que siguen esperando a Pablo Insúa y que Pedro Mosquera no estará disponible, igual que Antonio Valera, al que pierden para toda la temporada tras operarse.

Por último, reconoció la importancia de la última victoria ante el Real Valladolid (1-3). "Para los proyectos, son muy importantes las victorias, porque son las que generan equipo. Eso nos llegó la semana pasada, y refuerza todo lo que trabajas y todo el mensaje, para que crean en ellos mismos", finalizó.