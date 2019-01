Paco López: "El Barça tiene la obligación y nosotros la ilusión"

Publicado 16/01/2019 16:04:43 CET

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante UD, Paco López, ha asegurado que acuden al Camp Nou con la "ilusión" de hacer bueno el 2-1 de la ida en el Ciutat de València y poder pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey, si bien el FC Barcelona tiene la "obligación" de ganar y ellos simplemente "la ilusión".

"Nos lo hemos ganado con merecimiento. Creo que tenemos la ilusión de poder pasar, esa sería la frase. El Barça tiene la obligación de ganar y nosotros la ilusión", manifestó Paco López este miércoles en rueda de prensa.

Estando ante un "reto bonito", el técnico aseguró que saldrán a jugar con la misma mentalidad que en la ida. "Estoy convencido de que vamos a tener nuestras opciones para hacer gol, otra cosa es que estemos acertados o no. Sabéis lo que es este equipo, que con la pelota va a buscar la portería contraria, lo mismo que hicimos en la ida", apuntó.

"Otra cosa es lo que te deje el Barça hacer, porque son muy buenos. Si de un partido normal puedes llegar al área 10 ó 15 veces, contra el Barça se reducen las oportunidades. Pero la idea es hacer lo mismo que en la ida", matizó al respecto.

No obstante, el preparador 'granota' volvió a recordar que su prioridad no es la Copa. "La idea la tenemos clara, luego una vez pase el partido nos centraremos en lo realmente importante que es LaLiga, pero ya dijimos que no íbamos a tirar por la borda la Copa y si ahora tenemos un resultado medio a favor vamos a tratar de hacerlo", se sinceró.

"Juegue quien juegue en el FC Barcelona sabemos que va a ser un partido muy difícil, para cualquiera que juegue en el Camp Nou es harto complicado sacar algo positivo hablando de un partido de Liga", admitió sobre la posibilidad de que los blaugranas jueguen prácticamente con su once de gala en busca de la remontada. "Lo dije antes de la ida, que a un partido este equipo ha demostrado que puede ganar a cualquiera, y vamos a seguir con la misma mentalidad", concluyó.