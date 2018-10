Paco López: "Estoy orgulloso, les dije a los jugadores que el talento tiene límites, pero no el esfuerzo y la fe"

Publicado 20/10/2018 15:49:39 CET

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante, Paco López, se ha mostrado "orgulloso" del trabajo de sus futbolistas en la victoria ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (1-2), y ha confesado que antes del duelo les ha explicado que el "talento tiene límites, pero no el esfuerzo, la fe y el convencimiento", y ha lamentado que Julen Lopetegui esté discutido, ya que "se ha forjado con mucho trabajo y formación".

"En la charla de hoy les he comentado a los jugadores que el talento tiene límites, pero no el esfuerzo, la fe y el convencimiento. Este equipo cree mucho en lo que hace durante la semana. Estoy superorgulloso de esta plantilla de jugadores", declaró en rueda de prensa.

Además, tuvo palabras de ánimo para el técnico madridista, Julen Lopetegui, pero desconoce si la derrota de este sábado provocará su destitución. "No tengo ni idea, no depende de mí. Me parece un gran entrenador, y lo digo en este momento, que se ha forjado con mucho trabajo y formación. Sabemos cómo es este mundo del fútbol", apuntó.

Sobre el duelo, el preparador granota afirmó que apeló a tener especial precaución en los balones parados. "Sabíamos que a balón parado íbamos a sufrir. Tiene jugadores potentes en el juego aéreo. Queríamos tratar de ser un equipo valiente y atrevido, cuando recuperábamos el balón queríamos llegar a la portería rival sin ningún miedo. Es normal que hayamos tenido que defender cerca de nuestra área en la segunda parte", manifestó.

"No sé si hemos estado mejor que el Real Madrid a nivel táctico, pero hemos trabajado para neutralizarlo. Han salido cosas que hemos trabajado durante la semana", añadió, antes de afirmar que el objetivo del equipo "sigue siendo el mismo". "Diría lo mismo si la clasificación dijese algo más negativo. Queda muchísimo", recordó,

Por otra parte, el técnico valenciano desgranó los detalles que pulieron en el descanso. "El equipo ha salido muy convencido. Hemos corregido algunos detalles, los movimientos de Marco Asensio y Lucas Vázquez nos hacían daño", dijo al respecto.

"Sabíamos que ellos iban a acumular más gente, y se confirmó cuando ha salido Benzema, que han jugado con dos delanteros. Entendimos que para salir de esa presión teníamos que tener a los delanteros lo más frescos posibles para salir. En la segunda parte nos ha costado", expresó.

Por último, el de Silla alabó el trabajo de José Luis Morales, autor del primer tanto levantinista, pero no quiso entrar en el debate sobre si debe ir con 'la Roja'. "Hay un seleccionador y respeto muchísimo la labor de Luis Enrique. Lo que no vería injusto es que Morales fuese a la selección, Hay muchos jugadores de nivel en España y nosotros estaríamos muy orgullosos de que fuese", afirmó antes de hablar del portero Oier.

"Tenemos un magnífico portero, está haciendo una temporada sensacional. No me gusta individualizar, si está bien es porque el equipo está bien. Lo importante es que se premie el trabajo colectivo", finalizó.