Paco López: "Me gusta ganar en el campo pero hay una normativa"

El entrenador del Levante UD, Paco López, ha asegurado tras perder en el Camp Nou (3-0) en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey y quedar eliminados de la competición que le gusta "ganar en el campo" pero entiende que su club denuncie una posible alineación indebida del Barça en la ida por haber una "normativa" a seguir.

"Como deportista me gusta ganar las cosas en el campo pero también hay una normativa y una legislación que seguimos todos. A partir de ahí, ya no depende absolutamente nada de mí", comentó en rueda de prensa tras el partido.

Sí tiene claro que el posible 'caso Chumi', jugador del filial que estaba sancionado con el Barça B y que jugó como titular el partido de ida en Valencia (2-1), no ha influido en la derrota y eliminación de su equipo en el Camp Nou.

"Entiendo que lo que haga el club estará en su perfecto derecho. Hemos tratado de abstraernos de todo lo que no depende de nosotros, no tiene nada que ver lo que pueda pasar fuera", aseguró.

También él ha estado "todo el día centrado en el partido". "Ya tengo bastante con lo que pasa en el campo. No he preguntado, no sé qué va a hacer el club, pero haga lo que haga está en su derecho. No he querido saber nada, he tratado que los jugadores se centraran en el partido", aseguró.

Sobre el partido, lamentó la derrota y señaló que en la ida podrían haber ganado con mayor solvencia. "Hemos tratado de estar metidos en el partido, de hacer las cosas bien para pasar la eliminatoria y no creo que haya influido para nada. La eliminatoria le hubiera costado más al Barça de haber sido justo el resultado de la ida", lamentó.

"Estamos ante el campeón de la Copa del Rey los últimos cuatro años. Hemos estado vivos, de cuatro partes de esta eliminatoria, diría que casi tres partes. Me queda felicitar a mis jugadores, nos han faltado cosas pero hay que tener en cuenta lo que teníamos delante", concluyó.