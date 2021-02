Paco López: "Somos conscientes de que es una cita histórica"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante, Paco López, ha explicado que son "conscientes" de que este miércoles les espera "una cita histórica" ante el Villarreal, su rival en cuartos de final de la Copa del Rey, y que por ello planea alinear al mejor equipo posible sin pensar en rotaciones ante un adversario que "es favorito por muchas cosas".

"En este equipo no hay titulares y suplentes, siempre he dicho que es un equipo con muchísima igualdad en sus posiciones, pero también he repetido constantemente la cantidad de minutos que tienen algunos jugadores. Somos conscientes de que es una cita histórica y vamos a salir con lo que creamos que es mejor y nos vaya a ayudar a ganar el partido", indicó López ante la prensa.

En cualquier caso, subrayó que "a nadie que le escapa que el Villarreal es favorito por muchas cosas". "Primero porque es un equipo diseñado para este tipo de situaciones, un equipo hecho para pelear por los puestos de arriba y con mucha experiencia. Ahora bien, nosotros tenemos esa tremenda ilusión con la que afrontamos la Copa desde el primer partido y el convencimiento de que tenemos capacidad de ganar a cualquier rival a un partido", analizó.

Por su "experiencia" primero como jugador y después como técnico, el valenciano recalcó que "al máximo rendimiento se llega desde la ilusión y no tanto desde la obligación". "Trataremos de encontrar ese equilibrio y es el mensaje que trasladamos al vestuario. Mañana deben ir cogidos de la mano el máximo esfuerzo y el disfrute. Haciendo eso estaremos más cerca de pasar a una semifinal de Copa. El aspecto emocional va a ser fundamental", advirtió.

Tras batir al Real Madrid en su último partido, esta eliminatoria le llega al Levante en "un buen momento". "El equipo viene en una buena dinámica. Son partidos especiales y jugamos contra un rival que está haciendo una temporada espectacular. En este tipo de partidos tampoco va a influir en exceso cómo vengas, pero mucho mejor venir de lo que venimos que al revés", reconoció.