Parejo: "El Villarreal era mi mejor opción, creo que he elegido bien"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Dani Parejo aseguró haber "elegido bien" y que su nuevo equipo, el Villarreal, por el que ha fichado por las próximas cuatro temporadas, era su "mejor opción" tras salir del Valencia, y se mostró seguro de que encajará bien para ayudar al 'Submarino Amarillo' a hacer "un gran año".

"Creo que he elegido bien y que Villarreal era el mejor sitio donde podía estar. Ahora toca trabajar, creo que se va a hacer una gran campaña", señaló Parejo este viernes durante su presentación oficial, donde estuvo acompañado por el presidente Fernando Roig.

El madrileño subrayó que buscaba "lo mejor" para él. "El Villarreal era mi primera opción, aquí se juntan ciertas características en las que creo que puedo encajar perfectamente", indicó, recordando que el conjunto castellonense elige "un perfil de futbolistas" que para su "forma de ver el fútbol" le viene "muy bien".

"Para mí es un orgullo estar aquí formando parte de la familia del Villarreal. Todo el mundo y jugadores que han estado aquí y de los que soy gran amigo, me han hablado muy bien del club y del trato, que voy a estar muy a gusto", remarcó el de Coslada.

Parejo está "muy ilusionado" por aterrizar en "un gran proyecto", liderado por Unai Emery, "un míster nuevo que ha estado en grandes equipos y ha ganado muchos títulos". "Por mi parte, cada vez que vista esta camiseta lo voy a dejar todo para ayudar a mis compañeros en lo deportivo y en lo personal. Creo que vamos a hacer un gran año", afirmó.

Para el centrocampista, es una "suerte" conocer ya a Emery, con el que coincidió en su primer año en el Valencia. "Sé como trabaja, aunque hace bastante tiempo ya de eso y entiendo que como todos habrá evolucionado", advirtió.

Parejo reconoció que era "una responsabilidad, un orgullo y un reto" que se le comparase con Marcos Senna y Bruno Soriano, "que no son dos jugadores cualquiera". "Yo tengo una forma de ser y no me escondo, siempre quiero la pelota y me gusta llevar el tiempo del partido, eso es lo que me ha traído aquí", puntualizó.

"El fútbol es cada día más difícil, pero se ha demostrado también que si tienes una buena plantilla y se es realmente un equipo, al final son los equipos los que ganan títulos por encima de las individualidades. El Villarreal siempre ha mostrado que es un grande de España y ha tenido muchos jugadores que ahora son internacionales y no es casualidad. Espero que luchemos por objetivos bonitos y que peleemos por título, y ojalá podamos este año ganar el primero", agregó el ex del Valencia.

"ESTOY ORGULLOSO DE MI PASADO"

En lo personal, aclaró que "va enlazado en lo colectivo", pero el madrileño no olvida que el año que viene "hay una Eurocopa en junio". "Tengo muchas ganas e ilusión, sería cumplir otro objetivo dentro de mi carrera porque representar a tu país es lo más. Es una temporada con muchos alicientes", expresó.

"Estoy aquí para hablar del Villarreal, mi pasado es mi pasado y estoy orgulloso de él. Sería una falta de respeto hablar de otras cosas estando aquí, quiero hablar de mi presente y mi futuro", advirtió preguntado por su salida del Valencia.

Allí compartió vestuario con Ferrán Torres, que ha dejado el club 'che' por el Manchester City y que en una entrevista con 'Marca' fue crítico con el comportamiento con él del por entonces capitán valencianista. "Ferrán es un magnífico jugador y le he intentado ayudar lo máximo posible. Es un grandísimo futbolista y en el grupo que tenemos en el teléfono se despidió. Le felicito y le deseo toda la suerte del mundo porque se la merece", zanjó.