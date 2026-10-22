Pedro: "Con Mourinho, cuando empieza a perder, tienes más dificultades con él"

El ex futbolista del FC Barcelona Pedro Rodríguez, en su despedida en el Spotify Camp Nou. - Xavi Urgeles / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español Pedro Rodríguez dijo que, con José Mourinho, al que tuvo en el Chelsea FC inglés, tienes "más dificultades cuando empieza a perder", porque el técnico luso "se basa mucho en el resultado", aunque "es un tío divertido y simpático" y "un grandísimo entrenador".

"Al principio, muy bien. Cuando llegué con él, un tío, pues como se ve, divertido, simpático y, bueno, sobre todo que yo creo que él se basa mucho en el resultado", explicó el ex del FC Barcelona, en una nueva entrega de 'Premier Corner by Guinness 0,0' de DAZN.

Además, reconoció las dificultades que podían surgir en los momentos menos favorables. "Cuando vas ganando, está todo muy bien, es un grandísimo entrenador y cuando empieza a perder o le cuesta más al equipo, ahí quizá tengas un poco más de dificultad con él", reveló.

"Él me transmitió un poco esa misma idea de que el juego de la Premier, obviamente, es muy directo, más rápido y me adapté muy bien gracias a sus pautas también", señaló Pedro sobre el técnico de Setúbal, por su paso por el Chelsea entre 2015 y 2020.

Antes, el campeón del mundo con la selección, el canario levantó 20 títulos con el FC Barcelona, aunque no fue fácil en sus inicios dado el alto nivel de la plantilla. "En la delantera del Barça siempre juegan los mejores jugadores del mundo y cuesta mucho para un jugador que es canterano, que acaba de subir, tener una oportunidad", dijo.

"Siempre he destacado la figura de Pep(guardiola), porque ha sido mi padre deportivo. Al final para mí es una figura clave en mi carrera y por eso siempre le he dado las gracias", reconoció el futbolista sobre su etapa como azulgrana.