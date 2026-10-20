Pellegrini: "El árbitro tiene que tener siempre la autoridad y no el VAR, esto debe mejorar"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, durante una rueda de prensa en Liga de Campeones. - Andres Lopez Sheridan / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, dejó claro que el partido contra el FC Barcelona del pasado fin de semana "está terminado" y que ahora piensa "solamente en el Feyenoord" para el encuentro de Liga de Campeones, aunque cree que la relación entre el VAR y el árbitro debe "mejorar", porque es el colegiado el que "tiene que tener siempre la autoridad".

"Es un tema que hablo normalmente con los jugadores. Las 24 horas siguientes son para disfrutarlas cuando uno gana o para pasar la amargura cuando uno pierde. El partido está terminado, el marcador está hecho, lo que sucedió sucedió y ahora estamos pensando solamente en el partido de mañana de la Champions", expresó Pellegrini en la rueda de prensa previa al duelo frente al Feyenoord neerlandés de Liga de Campeones.

Aun así, pese a algunas acciones polémicas que se produjeron en la derrota ante el FC Barcelona, el técnico chileno reconoció que "no hay que culpar solamente al árbitro" del resultado, ya que el equipo "también cometió errores en la expulsión y en el juego". "No sé lo que va a pasar con él, así que como digo, tema cerrado", añadió sobre si el club va a recurrir la tarjeta roja de Facundo Bernal.

Respecto al programa Tiempo de Revisión, el entrenador chileno aseguró que hay "realidades distintas" entre el programa y el fútbol. "Hay dos cosas distintas, una en la prensa, y tiene todo el derecho de hacer todos los programas, cuanto más audiencia tiene mejor para ellos, y otra cosa es la realidad del fútbol. No creo que tenga gran importancia las palabras que cada uno diga con la objetividad que cada cree tener", aseveró.

Sin embargo, Pellegrini mantiene su "convicción" de que el VAR "ayuda muchísimo a que los árbitros cometan menos errores". "Creo que el VAR nunca deja de ser una ayuda. Es la posibilidad de revisar una acción por segunda vez. Entonces, quien tiene que tener siempre la autoridad es el árbitro y no el VAR. Es una de las cosas que hay que mejorar", valoró, mientras que recordó que una hinchada se vuelve "pasional" ante cualquier decisión "que afecte al equipo".

"No solo hablo la del Betis, sino de la todos los equipos van a estar en contra el árbitro cuando se le perjudica. No creo que haya ninguna intención de ayudar a uno más que al otro porque cuando uno consigue logros tampoco tendría valor. Barcelona y Real Madrid tiene una presión muy alta por la cantidad de gente que va al estadio, de la prensa, pero no dudo de la honestidad de ellos. Cometen errores y el VAR les ayuda a tener menos errores", se pronunció sobre si hay alguna premeditación de arbitrar por otros equipos.

"JUGAR LA CHAMPIONS SIGNIFICA JUGAR SIEMPRE CON EQUIPOS PUNTEROS"

Ahora el Real Betis se enfrenta al Feyenoord neerlandés en Liga de Campeones, "un partido muy difícil" para Pellegrini. "Sin duda, jugar Champions significa siempre jugar con equipos punteros, los mejores de sus ligas. Nos ha tocado en este grupo -los ocho enfrentamientos de la Fase de Liga- con equipos casi todos punteros", admitió.

Por ello, el chileno aseguró de que saldrá "a buscar los tres puntos". "El Feyenoord, con otras características es un rival difícil, pero nosotros también tenemos el alma futbolística. Vamos a intentar ganar en casa, pero para eso tenemos que hacer un partido completo ante un gran rival", advirtió.

Sobre el once titular, hizo énfasis en que "todos sus jugadores son importantes" frente a los ochos partidos que disputará en 27 días. "Hay que tener una dosificación, son muchos los variantes que uno analiza antes de ser el once inicial, ya sea recuperación de partidos anteriores, carga de partido y rendimientos. Estimamos crear el mejor once inicial contra el Barcelona y mañana haremos lo mismo", analizó. "El que no haya jugado el partido anterior no significa que vaya a jugar el siguiente", avisó.

Pellegrini también se mostró "conforme" con el rendimiento de Troy Parriot y de 'Cucho' Hernández, quien se pierde este partido por lesión. "Han hecho goles importantes, son dos 'nueves' que nos dan una capacidad de juego en el área también buena. Dentro de una plantilla, más que comparar unos con los otros, lo importante es ver el rendimiento de los partidos", indicó.