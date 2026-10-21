Pellegrini: "Cuando hay que defender hay que saber defender"

Manuel Pellegrini, Real Betis - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, valoró que su equipo sea capaz de "rendir" en "distintas facetas" y en la Champions, máxima competición continental donde este miércoles superaron (1-0) al Feyenoord y marchan con pleno de puntos.

"Todavía quedan cinco partidos, esperamos seguir haciendo una buena campaña. Me alegra mucho el triunfo de hoy. Primero, porque nos enfrentamos a un gran equipo, que venía invicto en su competición", dijo en declaraciones a Movistar Plus, que recoge Europa Press, después de la tercera victoria en tres jornadas.

"Hicimos un gran primer tiempo, dominamos el partido completo. En el segundo, cuando ellos después del 1-0 fueron a buscar un poco más el partido, tampoco nos crearon ocasiones. Estuvimos intensos y concentrados en la parte defensiva", añadió. El técnico bético confesó que también tuvieron que sufrir, sobre todo en el tramo final y sin balón, pero supieron defender cuando tocó hacerlo. "Quizá no es el estilo que usamos normalmente, pero cuando hay que defender hay que saber defender. No recuerdo ninguna parada de Valles en todo el partido. Me alegra mucho que en distintas facetas hayamos podido rendir", comentó.

Además, Pellegrini fue preguntado por Isco, autor del gol de penalti. "Tiene experiencia, calidad, una carrera detrás de él, tiene muchas Champions también en su bolsillo, así que es un jugador que en todas las facetas nos aporta mucho. Es un capitán que los jugadores lo valoran mucho", afirmó.

"El 'Top 8' va a depender de lo que hagamos, no creo que nos conformemos con nueve puntos. Tenemos que salir con la misma intensidad y convicción de hasta ahora", terminó.