Pellegrini: "No porque sea el Real Madrid es un partido más importante"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, aseguró que no por enfrentarse al Real Madrid este sábado (21.00 horas) es "un partido más importante" porque todos valen lo mismo y restó importancia a colocarse líder porque sólo se han disputado dos jornadas del Campeonato Nacional de Liga, además de elogiar a su homólogo merengue, Zinédine Zidane, del que dijo que ya ha demostrado lo que es "capaz de hacer".

"Vamos a estar al cien por cien, pero no porque sea el Real Madrid es un partido más importante. Tenemos que tener la estabilidad de tener un esquema de juego e intentar ganar desde el primer minuto ante el campeón de España", dijo Pellegrini en rueda de prensa, donde confirmó la baja de Andrés Guardado por un problema en los aductores.

Además, el 'ingeniero' dejó en al aire la participación del también mexicano Diego Lainez por un problema gástrico. "Guardado está terminando y espero que la próxima semana esté entrenando con sus compañeros y Lainez veremos si este sábado puede estar al cien por cien", espetó el técnico chileno ante los medios, donde ratificó que ambos son "contemplados" como jugadores de la plantilla y no concibe su salida en los diez días que restan de mercado.

Pellegrini, que dirigió al Real Madrid en la temporada 2009/10, dijo que fue una "suerte" entrenar al conjunto blanco. "Dejé muchos amigos y siempre va a ser un agrado enfrentarse a ellos. Tuve una gran relación con la gran mayoría, pero ahora tengo la responsabilidad de que el Betis sea competitivo y estas mediciones -contra estos equipos- son importantes para saberlo. Buscaremos el partido desde el comienzo", comentó.

"Cada vez que nos enfrentamos a distintos equipos damos importancia a nuestra filosofía de juego, pero luego dejamos un espacio y le agregamos asuntos tácticos que tenemos que diferenciar en función del rival. Por eso el trabajo defensivo debe ser con mucha intensidad, pero no nos vamos a transformar en un equipo defensivo y buscar el empate. Ojalá el resultado sea tan bueno como con el Valladolid y el Alavés", agregó.

Prguntado por el liderato, Pellegrini dijo que "por supuesto" que "va a ser siempre importante, pero lo importante es llegar cuando termine el campeonato". "A medida que se van sumando puntos se van marcando diferencias y para nosotros es un partido en casa y tenemos que tener la mentalidad ganadora, positiva y ambiciosa para intentar seguir en los primeros lugares de la tabla, aunque vayan sólo dos o tres partidos".

"No nos va a variar eso. Sí hay que tener mentalidad de ser muy competitivo ante cualquier rival. Veremos lo que somos capaces de hacer", manifestó Pellegrini, que elogió a Zidane por todos sus éxitos. "La carrera de Zidane, tanto como jugador, que fue de los mejores del mundo, como de técnico, ha sido brillante".

"No es fácil dirigir al Real Madrid, no es fácil ganar tres 'Champions', ha tenido momentos complicados, tuvo también la personalidad de irse cuando detectó que no se daban las condiciones para seguir con su trabajo. Y volvió en un momento muy complicado y tuvo la capacidad de sacar al equipo adelante y sacar LaLiga. Zidane ha dado muestras de lo que es capaz de hacer y es uno de los mejores técnicos", aseguró.

En otras cuestiones, Pellegrini afirmó que el último empate del Real Madrid ante la Real Sociedad (0-0) "no significa que no vaya a ser siempre el equipo goleador que ha sido toda su historia, un equipo que terminó ganando LaLiga con una diferencia importante después de que se retomara sin público".

"Hizo una gran campaña y ahora ha jugado solamente un partido así que creo que vamos a ver dos equipos que juegan al fútbol, que son creativos, y ojalá para toda la gente que desgraciadamente no va a estar en el estadio y lo seguirá desde sus casas se vea un buen partido", sentenció Pellegrini, que espera ver "la mejor versión" de Nabil Fekir este sábado y destacó el valor de Claudio Bravo en la portería. "Desde que lo elegí para venir y aceptó estaba seguro de que era el portero que necesitábamos".