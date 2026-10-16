Pellegrini: "Vamos a tener ocasiones ante el Barça y ojalá las podamos concretar"

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha asegurado que van a tener "ocasiones" ante el FC Barcelona, al que se enfrentan este sábado en La Cartuja (18.30 horas), y que deben ser capaces de "concretarlas", y espera que puedan hacer "un partido completo sin errores".

"Enfrentar al Barcelona es muy complicado. Es un equipo que tiene una capacidad de definición muy alta, también jugadores de mucha creatividad, entonces normalmente los partidos producen muchísimas ocasiones. Hay que estar muy atentos defensivamente, hay que estar muy concentrados, muy intensos todo el partido, porque nosotros vamos a tener ocasiones y ojalá las podamos concretar", declaró en la rueda de prensa previa al duelo.

Además, insistió en las claves para frenar al conjunto azulgrana. "Tenemos que estar muy concentrados defensivamente para no cometer errores, que se pagan con goles. En segundo lugar, para tener la capacidad futbolística de mantener nuestro funcionamiento ante un rival que aprieta mucho, ante el que cuesta mucho controlar el balón. Vamos a entrar desde el principio del partido a intentar buscar los tres puntos. Si no se consigue, es porque nos superaron. Tenemos en casa en una buena racha de victorias seguidas, así que ojalá podamos hacer un partido completo sin errores y conseguir tres puntos más en casa", indicó.

"En la medida que seamos capaces de hacer un partido completo defensivamente sin errores y ofensivamente concretando las ocasiones que seguramente nos vamos a crear, podremos sumar tres puntos aquí en casa contra el Barcelona. Si no, seguiremos luchando en un campeonato largo, que es el que tiene la prioridad, porque en los otros campeonatos uno se puede quedar eliminado en cualquier momento y en LaLiga se siguen sumando puntos hasta el final", prosiguió.

En este sentido, el técnico chileno, que reconoció que ve a su equipo "muy bien mentalmente", recalcó que aunque ganasen "quedarían 27, 28, 29 partidos para terminar LaLiga". "El fútbol es muy cambiante, así que ni perder significa quedarnos fuera de llegar lo más arriba posible ni ganar significa que vamos a ser punteros. Es un partido que no permite errores. Sería un gran triunfo, el tercer triunfo seguido de los cuatro partidos que tenemos en casa. Cada punto que nos va sumando es muy importante", expresó.

También insistió en que mantendrán su "idea futbolística" que es "la de salir a buscar los partidos e intentar ser un equipo ofensivo". "Independiente de los nombres, el rival lo hace siempre muy difícil, pero también independiente del rival vamos a salir a ganar", dijo. "El Barcelona sale muy bien de atrás y además es fuerte en las contras. Vamos a intentar hacer el equipo manteniendo como base la idea futbolística que trabajamos todos los días en los entrenamientos", añadió.

Sobre cómo parar a Lamine Yamal, advirtió de que "hay distintas herramientas y distintas maneras de utilizarlas". "Lamine está pasando un gran momento, por lo que él produce en cada uno de los partidos, tanto convirtiendo goles como haciendo pases de goles", afirmó antes de bromear con qué le dice a sus laterales. "¿Qué instrucción se les da? Que no nos pasen, que ganan los duelos con ellos, estaríamos fenomenal. No siempre se puede, pero vamos a intentarlo", señaló entre risas.

Respecto a Aitor Ruibal, explicó que está "prácticamente recuperado" de la rodilla y que empezará a integrarse con el equipo, mientras que a Isco "se le ha ido llevando con criterio", antes de hablar de Dani Ceballos. "Dani venía con un tiempo largo sin jugar, sin pretemporada. El parón le vino muy bien para ponerse a punto y de a poco irá rindiendo más minutos en la medida que el equipo lo va necesitando", expresó.

Además, habló del estado del césped de La Cartuja, del que se quejó el Oporto tras el partido de 'Champions'. "Nnormalmente el césped de La Cartuja está impecable. Hace uno tiempo atrás fue Griezmann el que dijo que era el mejor campo de España". "Sin estar a lo mejor en su mejor momento, no es un campo desastroso, ni va a influir en los resultados de los equipos", expuso.

Por último, Pellegrini lamentó el robo en la casa de Antony durante el Real Betis-Oporto. "Es un traspié bastante importante. Entraron a robar estando su hijo en casa, no es algo que sea muy factible de aceptar, pero por suerte no hubo mayores consecuencias que las materiales, y eso se arregla siempre", finalizó.