Pellegrino: "La historia de un club es importante, pero no juega"

Publicado 10/07/2018 19:09:54 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Club Deportivo Leganés, Mauricio Pellegrino, ha asegurado este martes en la presentación con su nuevo equipo que la historia del conjunto pepinero "es importante" pero "no juega" en relación a los éxitos del pasado más cercano del cuadro madrileño y afirmó ser un "privilegiado" por volver a entrenar en Primera División.

"La historia de un club es muy importante y estamos aquí gracias a ella. Es importante conocerla y saber de dónde venimos, pero la historia no juega. La historia es conocimiento y continuar con los valores. Esta Liga es larga, pero el fútbol da posibilidades a todos, tengo la sensación de poder seguir creciendo a pesar de los éxitos anteriores", declaró el argentino en sala de prensa junto a la presencia del director genral Martín Ortega y el director deportivo Txema Indias.

El técnico confesó ser "un privilegiado" por su fichaje. "Gracias al Leganés por haberme dado esta posibilidad, gracias por haber respetado mis tiempos. Valoro que este club esté en la Primera División y me siento un privilegiado por estar hoy aquí. Me siento orgulloso de esta posibilidad y espero devolverles la confianza que han depositado en mí", señaló.

Además, el preparador quiso destacar la ambición de su nuevo equipo. "He sentido que el club quiere lo mismo que deseo yo como profesional. Quiere crecer y tengo la sensación de que queremos ser cada día mejor, eso ha hecho que quiera estar hoy aquí, ojalá podamos crecer juntos", indicó.

Pellegrino manifestó que es una "oportunidad" poder entrenar al Lega. "Creo que la profesión de entrenador es difícil y cuando se presentan estas oportunidades hay que aprovecharlas. Hay que estar a tope cada día. He tenido una carrera muy dinámica, me apasiona lo que amo. Siento que es lo único que he hecho en mi vida con pasión. El césped es mi hábitat, me encanta estar con los jugadores, ver cómo mejoran, compartir vivencias", comentó.

Por su parte, el argentino también comparó sus sensaciones actuales con las vividas en el Deportivo Alavés. "Lo bonito del fútbol es que lo que aprendimos antes sirve para mejorar, pero cada día es una historia diferente. Quiero mucho al Alavés, es parte de mi historia. La similitud es que ambos ascendieron el mismo año e hicieron temporadas muy buenas el año pasado. Queremos disfrutar y que los aficionados también lo hagan", explicó.

En relación a la plantilla, Pellegrino opinó que "aún pueden pasar muchas cosas" hasta el 31 de agosto. "Los mejores jugadores necesitan de sus compañeros, hay que trabajar con mucha humildad, esto tiene que calar hondo en cada jugador. Tenemos la ilusión de contratar gente que se quiera quedar en el club. Los jugadores tienen que aportar lo máximo, en el campo y fuera de él. Todavía queda mucho hasta el 31 de agosto y creo que van a pasar muchas cosas", añadió.

Por último, el de Córdoba no quiso marcarse objetivos a largo plazo. "Hay que esperar. Mi equipo es construir un equipo competitivo, que sepa lo que quiera hacer como un grupo unido. Eso es lo que quiero transmitir. Espero encontrar rápido nuestra mejor versión, después de la jornada 20 ya veremos a qué podemos optar. Mi objetivo es ganar el primer partido. Es imposible vislumbrar lo que va a suceder en un equipo que sigue reconstruyendo el plantel", concluyó.