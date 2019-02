Un penalti de Caicedo mete a la Lazio en puestos de 'Champions'

Publicado 07/02/2019 22:40:47 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Lazio derrotó este jueves al Empoli (1-0) gracias a un solitario gol de Felipe Caicedo desde el punto de penalti en el partido que inaguró la jornada 23 de la Serie A y que permite a los romanos situarse en puestos de Liga de Campeones con dos puntos más que el AC Milan, que juega el domingo.

El equipo de Simone Inzaghi, rival del Sevilla en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, venció por la mínina tras una acción de pillo del exdelantero del Espanyol a los 42 minutos de juego. Caicedo peleó el balón a Provedel, el portero del Empoli, y en su pelea fue trabado. El árbitro señaló la pena máxima y fue suficiente para que los locales se coloquen cuartos con 38 puntos.

Por su parte, el resto de la jornada se disputará entre este viernes y el domingo, con la Juventus de Cristiano Ronaldo visitando al Sassuolo para alargar aún más su distancias en el liderato. La 'Vecchia Signora' tiene nueve puntos de renta sobre el Nápoles y se mide a un rival en mitad de la tabla que no atraviesa su mejor momento: una victoria en los seis últimos encuentros.

El rival del Atlético de Madrid en octavos de 'Champions' querrá olvidar cuanto antes su empate en casa frente al Parma y encontrar de nuevo la senda del triunfo de la mano de su líder. Ronaldo ya suma 17 tantos en la Serie A y es el máximo anotador del campeonato italiano. Muy pendiente del partido estará el Nápoles, que visita a la Fiorentina.

Un duelo atractivo entre el segundo y el noveno. Los 'viola' no han bajado sus prestaciones en el nuevo año y el Nápoles intentará aprovechar la ocasión para no perder de vista el primer puesto. Los de Carlo Ancelotti afrontan el partido sin bajas, mientras que la Fiore no podrán contar ni con Benassi ni Milenkovic por acumulación de tarjetas.

Además, el Inter visita el estadio Ennio Tardini para defender su tercera plaza -está a 11 puntos de la segunda- y con la confianza intacta para hacer algo grande ante un rival venido a más. Los 'neroazzurros' tendrán las bajas de Borja Valero, Sime Vrsaljko, Keita y Matteo Politano.

Por su parte, el AC Milan cerrará la jornada el domingo ante el Cagliari con la intención de asomarse a los puestos de 'Champions', y la AS Roma visitará este viernes al Chievo. El conjunto capitalino acumula dos empates consecutivos y no puede descuidarse si no quiere dejar escapar el tren de las posiciones que llevan a Europa el próximo curso.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA.

-Jueves.

Lazio - Empoli 1-0.

-Viernes.

Chievo - Roma 20.30.

-Sábado.

Fiorentina - Nápoles 18.00.

Parma - Inter Milán 20.30.

-Domingo.

Bolonia - Genoa 12.30.

Atalanta - Spal 15.00.

Torino - Udinese 15.00.

Sampdoria - Frosinone 15.00.

Sassuolo - Juventus 18.00.

AC Milan - Cagliari 20.30.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS J G E P GF GC PTS.

1. Juventus 22 19 3 0 46 15 60.

2. Nápoles 22 16 3 3 42 18 51.

3. Inter 22 12 4 6 31 16 40.

4. Lazio 23 11 5 7 32 25 38.

5. Milan 22 9 9 4 29 21 36.

6. Atalanta 22 10 5 7 48 30 35.

7. Roma 22 9 8 5 41 30 35.

8. Sampdoria 22 9 6 7 39 29 33.

9. Fiorentina 22 7 10 5 33 25 31.

10. Torino 22 7 10 5 27 22 31.

11. Sassuolo 22 7 9 6 34 33 30.

12. Parma 22 8 5 9 24 30 29.

13. Genoa 22 6 6 10 29 39 24.

14. SPAL 22 5 7 10 19 30 22.

15. Cagliari 22 4 9 9 19 31 21.

16. Udinese 22 4 7 11 18 30 19.

17. Empoli 23 4 6 13 27 45 18.

18. Bolonia 22 3 8 11 17 34 17.

19. Frosinone 22 2 7 13 16 43 13.

20. Chievo 22 1 9 12 19 44 9.