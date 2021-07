Petkovic: "Queremos pasar, aunque nos enfrentemos a una de las favoritas"

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de fútbol de Suiza, Vladimir Petkovic, expresó la ambición de lograr este viernes la clasificación para las semifinales de la Eurocopa de 2020, aunque, según él, se enfrenten a una de las "favoritas" como España, y a pesar de la baja de su capitán, Granit Xhaka.

"Tenemos que tener hambre para pasar a la siguiente ronda. A partir de este momento no puedo decir que esté satisfecho, porque para mí el siguiente paso es siempre el más importante. Queremos pasar a la siguiente ronda, aunque nos enfrentemos a una de los favoritas, España", dijo en rueda de prensa.

Vladimir Petkovic no ocultó que echarán "mucho de menos" a Xhaka, pero dijo que ha pedido a sus jugadores que den "un poco más" para derrotar a los de Luis Enrique. "Cuando falta un jugador tan influyente como Xhaka significa que cada jugador en el campo tiene que dar un diez por ciento más. Tienen que correr, ser combativos, y estoy convencido de que lo veremos mañana .Queremos clasificarnos, con todo el respeto por nuestro rival", apuntó.

"Es lo mismo que el partido contra Francia. Celebramos lo que hicimos contra Francia, pero ahora es el momento de pasar página, de crear nuevas emociones. Tenemos que creer y mostrar la voluntad de que queremos clasificarnos mañana", comentó.

El seleccionador del conjunto helvético definió a 'la Roja' como un equipo "técnico" y "trabajador" y al que conocen por haberse enfrentado en la Liga de Naciones. "Son favoritos, pero queremos conseguir nuestros objetivos y seguir avanzando", insistió.

SHAQIRI: "NO SOLO DEFENDEMOS"

Por su parte, el delantero de Suiza Xherdan Shaqiri defendió el estilo de juego de su selección. "Hemos demostrado que no sólo defendemos. Como demostramos contra Francia, podemos marcar más de un gol. Queremos mostrar nuestro estilo de fútbol al 100%, si lo hacemos todo es posible", deseó.

"Me prepararé como lo hago para cada partido. Nunca cambio la rutina, aunque lleve el brazalete de capitán. Estoy muy orgulloso de liderar al equipo en un partido tan importante, y quiero mostrar mis habilidades en el campo y ayudar al equipo", añadió.

Recordó que el de octavos contra Francia, a la que derrotaron en la tanda de penaltis, fue un "partido duro". "Para mí no fue fácil, aunque tuve algunos momentos buenos. Ayudé mucho en defensa, y eso fue importante para el equipo. Intentaré darlo todo por el equipo contra España, pero no significa que tenga un mal partido si no marco o doy una asistencia", indicó.