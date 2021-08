Piqué: "No es una cosa mía, todos han querido ayudar al club"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El central del FC Barcelona Gerard Piqué quiso aclarar que su rebaja de salario esta semana, que ayudó al club a inscribir jugadores en LaLiga Santander, la llevarán a cabo todos a los que el club se lo ha solicitado, como "una familia" a competir por todo.

"Se nos ha complicado al final, pero ha sido un buen partido, lo hemos tenido controlado 80 minutos. Hay que estar contentos, la imagen ha sido muy buena, los jugadores se adaptan bien y la afición está enchufada", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Después de esa rebaja salarial "significativa" en su sueldo, que anunció el sábado el cuadro culé en un comunicado, Piqué marcó el primer gol de la temporada en la goleada (4-2) ante la Real Sociedad. "He nacido aquí y he vivido casi todo en Barcelona. El gesto es lo que tocaba, hemos estado en contacto con los otros capitanes para el tema de la rebaja y sé que ellos van a dar el paso en breve. Esto es una familia, todos vamos a una", afirmó.

"A veces porque no salimos mucho a hablar hay malos entendidos. He estado en contacto con Sergi, Busi y Jordi y nos hemos alineado para llegar a un acuerdo con el club. No es una cosa solo mía, es todos los jugadores a los que el club les ha pedido un esfuerzo. Todos han querido contribuir y ayudar al club", añadió.

Piqué reconoció la pérdida enorme de no tener a Messi pero dejó claro que el club competirá. "Todo pasa y tenemos que seguir, hay mucho nivel, seremos muy competitivos, lucharemos por todos los títulos, no tendremos el talento de antes, pero tenemos gol, estamos todos a una, atrás hemos estado muy bien. Este año nos vamos a divertir", terminó.