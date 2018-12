La plantilla del Reus afirma que "el club no dice la verdad" y decide "no tener capitán"

Actualizado 20/12/2018 19:58:17 CET

Los futbolistas se enteraron "a través de las redes sociales" de la solución respecto a sus impagos

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de la primera plantilla del CF Reus Deportiu ha afirmado este jueves que la directiva del club "no dice la verdad", que ésta solo "ha hecho efectivo el pago a 11 de los jugadores que interpusieron el procedimiento abreviado" tras los impagos y que, como réplica al no sentirse representados, han decidido "no tener capitán".

Así, los futbolistas difundieron un comunicado para mostrar su postura "ante la grave e insostenible situación que vivimos desde que dio comienzo la temporada oficial" y tras haber acumulado tres meses sin recibir sus salarios.

"Como consecuencia de la mala gestión económica del club, la plantilla al completo nos acogimos al procedimiento abreviado previsto en el convenio colectivo vigente. Sin embargo, dicho convenio solo permite que accedan al procedimiento 12 jugadores, por lo que el resto de la plantilla tomamos la decisión de acudir a la vía judicial para tener los mismos derechos", recordó la nota de prensa.

"Al haber sido pagados ya 11 compañeros, y dado que el supuesto pago inminente de los nuevos inversores no ha llegado a día de hoy, los jugadores restantes hemos decidido acogernos al procedimiento abreviado", insistió el comunicado.

"El hecho de defender nuestros intereses como trabajadores ha supuesto que se nos señale públicamente, dañando así nuestra imagen, cuando la realidad es que desde el mes de septiembre no cobrábamos cantidad alguna por la prestación de nuestro servicio", se añadió.

Además, la nota subrayó que los jugadores del equipo filial, varios miembros del cuerpo técnico y demás trabajadores del club "no han cobrado cantidad alguna, "a pesar de las continuas promesas incumplidas" por parte del club al respecto. "El club en ningún momento nos informó de que había encontrado una solución y empezaba a pagarnos. Lo supimos a través de las redes sociales", se admitió en la nota.

SIN CAPITÁN

"Si la situación no varía, la plantilla al completo ha tomado la decisión de no tener capitán, ya que las decisiones adoptadas por el club no nos representan. De igual manera, no descartamos adoptar cualquier otra medida en defensa de nuestros intereses", señaló el comunicado.

"El club, en sus comunicados, no dice la verdad, ya que en la actualidad solo ha hecho efectivo el pago a 11 de los jugadores que interpusieron el procedimiento abreviado, encontrándonos el resto de la plantilla sin percibir nuestro salario", aseveró.

Incluso se tildó como "dar una solución parcial" y que eso precisamente "era lo que no queríamos". "La situación que venimos sufriendo desde el mes de septiembre es inadmisible, hasta el punto de que el club ha dejado fuera a nuestro compañero Tito, que ha sido un ejemplo de profesionalidad y de compañerismo a pesar de estar sin ficha", se agregó.