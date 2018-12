Pochettino: "Se hablaba de misión imposible y estamos en la siguiente fase"

Publicado 11/12/2018 23:57:17 CET

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, ha asegurado que alguna gente calificó de "misión imposible" que sus 'Spurs' se metieran en los octavos de final de la Liga de Campeones, tras no ganar en la primera vuelta de la fase de grupos, y ha celebrado haber logrado el billete tras su empate en el Camp Nou (1-1) frente al FC Barcelona y el 'pinchazo' del Inter de Milán frente al PSV Eindhoven.

"Estoy contento y muy orgulloso, después de lo de Eindhoven nadie creía en nosotros. Hablaban de una misión imposible, pero aquí estamos, en la siguiente fase. Es un enorme logro para el club, estoy muy contento por los aficionados, es fantástico para el club", manifestó en rueda de prensa.

Además, celebró poder ver la 'Champions' en el nuevo White Hart Lane gracias a este empate. "Saber que vamos a estar en la siguiente fase, que jugaremos en nuestro estadio, es fantástico. No pienso en un logro personal, en mis objetivos, aunque estamos muy felices todos. Para mí, siempre se trata de ganar. Vamos a disfrutarlo y a preparar el próximo partido", manifestó.

"En el fútbol todo es posible si tienes fe en tu fútbol, nunca dije que fuera imposible. Es un logro fantástico para este grupo, estamos contentísimos. Creo que nadie creía en nosotros después de los tres primeros partidos, después hemos hecho un esfuerzo increíble, hay que saber valorar lo hecho por los jugadores y el cuerpo técnico", apostilló.

No obstante, el empate del Inter en el minuto 73, con su equipo perdiendo, les dejaba fuera de la 'Champions'. Ya tras el gol de Lucas Moura, el Tottenham sufrió, según reconoció Pochettino, al no saber si ir a por el triunfo o esperar a que el Inter no marcara el segundo, como finalmente sucedió.

"Nos ha costado mucho gestionar los últimos diez minutos. Los jugadores que salían del banquillo conocían el resultado del Inter. Pero debes entrar al partido, marcar ese segundo gol, pero si encajas el segundo hubiera sido algo totalmente distinto. Pero han hecho un gran partido, y verles celebrar la clasificación con el cuerpo técnico es la primera vez que lo vivo, ha sido fantástico", se sinceró.

Sobre jugar contra un Barça con varios cambios, le restó importancia. "Tengo un respeto enorme por toda la plantilla del Barcelona. Cualquier jugador que juegue más o menos en el Barça puede jugar en cualquier equipo del mundo, diría. Ha sido un partido en el que la sensación fue que estuvo controlado, tuvimos la desgracia de encajar el gol a los 7 minutos y no tuvimos la fluidez que queríamos tener", manifestó.

"Empezamos a jugar en dos campos, también en Italia, en la segunda parte nos calmamos, encontramos mejores formas de atacar y creamos ocasiones para ganar. Al final sufrimos, pero tanto el Barça, que merecidamente está en la siguiente ronda, como nosotros hicimos logros", concluyó.