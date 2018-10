Pochettino: "Es imposible entrenar al Barça por mis lazos emocionales con el Espanyol"

Publicado 02/10/2018 18:21:47 CET

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, ha asegurado este martes en la previa del partido contra el FC Barcelona en la Liga de Campeones que es "imposible" que dirija al equipo blaugrana en un futuro por sus "lazos emocionales" con su rival, el RCD Espanyol.

"Será imposible, es imposible entrenar al Barcelona, no porque tenga algo en contra sino porque mis lazos emocionales están vinculados en Barcelona con el Espanyol", aseguró en rueda de prensa.

Pochettino, que está teniendo una gran carrera en el Tottenham, está centrado no obstante en ganar al Barça en la 'Champions' y no en su futuro. Y ahí espera a la mejor versión de los blaugranas, que pese a su irregular inicio de Liga abrió bien la competición continental.

"Preparamos el partido pensando en encontrar la mejor versión del Barcelona, no la de los últimos resultados o rendimientos", señaló en este sentido el técnico de los 'Spurs', que cayeron ante el Inter de Milán (2-1) en la primera jornada de esta fase de grupos.

"Es un periodo en el que no estamos teniendo buena suerte con las lesiones. Sin embargo, no somos víctimas. Debemos sentirnos fuertes", aseguró en alusión a ese mal inicio y al hecho de no tener, por lesión, a Eriksen, Alli, Mousa Dembélé o Vertonghen.

Por ello aseguró que, quien juegue, debe "sentir que puede ganar". "Se trata de disfrutar del duelo de este miércoles y del mejor jugador del mundo, que es Messi. El fútbol no es un drama, sino que siempre se trata de estar concentrados, de competir y de disfrutar jugando", aportó.

De todos modos, el técnico argentino pidió a sus jugadores una "marca férrea" sobre Messi, autor de un 'hat-trick' en la jornada inaugural en el triunfo blaugrana sobre el PSV (4-0) en el Camp Nou.

"Es muy claro, muy simple: tenemos que estar cerca de él cuando recibe el balón. Si le dejamos espacio, se alejará de su marcador. Lo que necesitamos es que los jugadores se ayuden entre sí. Necesitamos sacrificio y gastar mucha energía", aseguró.