Pochettino: "No me ofrecieron entrenar al Barcelona"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El técnico argentino Mauricio Pochettino aseguró que nadie le ofreció entrenar al FC Barcelona en la presente temporada pese a la reunión que mantuvo con Ramon Planes, secretario técnico blaugrana, y explicó que no siente "ni ansiedad, ni agobio" por seguir sin trabajo casi un año después de su salida del Tottenham.

"No me vi con Bartomeu", dijo Pochettino en declaraciones a 'El Partidazo de Cope'. "Sí comí con Ramon Planes porque tenemos una amistad desde hace muchos años, desde 2009 que fichó por el Espanyol como secretario técnico. Trabajamos cuatro años juntos y luego en el Tottenham también trabajó con nosotros", indicó.

"Tenemos una gran relación de amistad y con él es diferente, pero no me ofrecieron entrenar al Barcelona", añadió Pochettino, que modificó sus declaraciones de 2018. "Antes de entrenar al Barça me iría a mi granja de Argentina". Un año más tarde matizó sus palabras. "No diría que no porque nunca se sabe qué pasará".

"No quise aclarar nada", dijo este viernes. "Tiré de ironía en aquel momento. Era mi primera rueda de prensa como técnico del Tottenham y me preguntaron por los rumores del Barça. Entonces contesté con mi ironía y creo que me excedí, dije lo que dije. Suena muy bonito para el fan radical del Espanyol pero yo no quise hablar para ese fan radical. Tampoco tengo que justificar ninguna declaración porque nadie puede cuestionar mi amor al Espanyol", agregó.

Además, Pochettino desveló que el Paris Saint-Germain no llamó a su puerta este verano para sustituir a Thomas Tuchel. "Ni el PSG, ni la Juventus, ni el Inter de Milán. Sí que tuve una llamada del Benfica y del Mónaco. No tengo necesidad de mentir", añadió el expreparador de los 'spurs'.

"No estoy agobiado, ni tengo angustia por no entrenar (...) quizá si no hubiera existido el virus sí que estaría con ansiedad por estar participando del fútbol, pero todo lo que ha pasado me ha dado relajación y me ha servido como crecimiento personal, familiar y sobre todo a nivel profesional desarrollarme en otras cosas", apuntó.

"EL REAL MADRID, EN LA LISTA DE SUEÑOS"

En otras cuestiones, Pochettino dijo que tiene al Real Madrid en su "lista de sueños". "No sé si seré algún día entrenador del Real Madrid porque el fútbol te lleva donde quiere, pero por supuesto que es mi sueño. Si no es el mejor es uno de los mejores clubes del mundo", dijo.

"Tiene una historia grandísima y creo que no soy diferente a los demás profesionales que se dedican al fútbol. Cualquier entrenador tiene en su lista de sueños al Real Madrid", sentenció el argentino.