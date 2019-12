Pogba regresará frente al Arsenal tras recuperarse de su lesión de tobillo

Publicado 30/12/2019 15:14:08 CET

LONDRES, 30 Dic. (Reuters/EP) -

El centrocampista francés del Manchester United Paul Pogba regresará en la visita esta semana al Arsenal en la Premier League, después de no jugar este sábado contra el Burnley por precaución debido a que se había resentido de su lesión en el tobillo, anunció su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer.

El internacional francés regresó a la actividad tras una larga lesión el 22 de diciembre en la derrota del United, por 2-0, ante el Watford y jugó 45 minutos en la victoria (4-1) sobre Newcastle United en el 'Boxing Day'.

Pero Pogba sintió dolor en un tobillo tras la victoria sobre el Newcastle, pero Solskjaer dijo que el jugador de 26 años estaría listo para el próximo partido del United.

"Ha estado fuera mucho tiempo y no se sentía bien. Cuando ha estado fuera tanto tiempo, tomará tiempo hasta que esté al 100%. No estaba listo para jugar ante el Burnley porque no ha jugado demasiado y ha tenido dos partidos en pocos días y solo necesitaba otro día de recuperación", explicó Solskjaer.