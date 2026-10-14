La Policía Nacional reconoce la iniciativa 'Protocolo Violeta' del departamento de Emergencias de LaLiga

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional reconoció este miércoles al departamento de Emergencias de LaLiga por la colaboración y el trabajo conjunto en el desarrollo del 'Protocolo-Guía Violeta', un sistema de prevención y actuación ante situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso que ya funciona de manera activa en los estadios del fútbol profesional.

El Comisario General de Policía Judicial entregó en el Complejo Policial de Canillas este diploma de reconocimiento que llega "tras el despliegue de un modelo que combina recursos de atención, responsables de protección, formación y procedimientos comunes para responder ante situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso", según indicó LaLiga.

La patronal ya ha completado varias sesiones de formación específica a los 42 delegados de protección nombrados para cada uno de los clubes del fútbol profesional españoles y que son los responsables de coordinar la aplicación del protocolo en sus respectivos estadios. Estos profesionales portan un brazalete identificativo de 'Punto Violeta' y tienen entre sus funciones "velar por la protección de las personas".

El sistema cuenta con '42 Salas Violeta', una por cada equipo, destinadas a la atención y el acompañamiento cuando es necesario activar el protocolo, el cual ha sido activado en dos ocasiones desde el inicio de la temporada. Estos espacios forman parte de una estructura de respuesta común cuyo diseño e implantación ha liderado LaLiga y que ya está funcionando en todos los estadios del fútbol profesional.

El organismo que preside Javier Tebas recalca que este protocolo "constituye el primer modelo integral de este tipo impulsado por una liga de fútbol profesional en Europa" y que si bien algunos clubes europeos ya utilizan medidas similares de forma individual, "es la primera vez que una gran liga lo incorpora de manera global y obligatoria entre todos sus miembros".

De hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya avaló el proyecto en su presentación oficial celebrada en el estadio Riyadh Air Metropolitano durante el II Congreso de Emergencias en Estadios del pasado 26 de marzo.

Además de los supuestos contemplados en el 'Protocolo Violeta', de forma puntual, algunas de estas salas también han prestado atención a mujeres que requerían asistencia por otras circunstancias, como episodios de ansiedad, ya que aunque no se trataba de casos vinculados a la activación del protocolo, "la existencia de espacios específicos y personal especializado ha permitido ofrecer acompañamiento y atención cuando ha sido necesario", puntualiza LaLiga.

El despliegue incorpora también simulacros obligatorios sobre agresiones sexuales en todos los clubes con el objetivo de que cada profesional implicado "conozca su responsabilidad, sepa quién debe intervenir y cómo actuar de forma coordinada ante situaciones reales que, de forma muy puntual, ya se han dado esta temporada".

"La experiencia y el conocimiento especializado de la UFAM han contribuido al desarrollo de este modelo, que traslada la prevención y los procedimientos de actuación a la operativa de los estadios y que supone un avance significativo de LaLiga con respecto a otras grandes competiciones europeas", sentenció la patronal.