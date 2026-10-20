La Policía sigue investigando para identificar a "todos" los responsables de la suspensión del Rayo-Athletic

Momento del lanzamiento de aviones de papel desde las gradas del Estadio de Vallecas durante el Rayo Vallecano-Athletic Club de LaLiga EA Sports 26-27 - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía continúa investigando las imágenes para poder identificar a "todas" las personas que participaron en el lanzamiento de objetos el pasado sábado 10 de octubre en el Estadio de Vallecas y que provocó la suspensión del Rayo Vallecano-Athletic Club, según informó este martes Antiviolencia.

En nota de prensa facilitada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte apuntó tras su reunión del martes que "la Policía continúa investigando las imágenes disponibles para la identificación de todos los que participaron en la acción coordinada con el objetivo de proponerles para las correspondientes propuestas de sanción".

El organismo recalcó igualmente que los responsables de estos lanzamientos fueron "un número amplio de seguidores en todo el estadio" y que la suspensión se produjo "tras detectarse que, entre los objetos arrojados al terreno de juego, se lanzaron dos asientos que previamente habían sido arrancados de las gradas".

En este sentido, sí propuso 5.000 euros de multa y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 12 meses a un aficionado radical del Rayo Vallecano que "participó activamente" en las tres ocasiones en las que se arrojaron estos objetos y que fue uno de los que culminó sus acciones con el lanzamiento de uno asiento que "impactó sobre la red de la portería".

Por otro lado, Antiviolencia solicita 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 6 meses a once aficionados radicales del conjunto vallecano por el lanzamiento de estos objetos.

Además, la comisión declaró de Alto Riesgo los partidos de la Primera Eliminatoria de la Copa del Rey entre la RSD Alcalá y el UD Las Palmas del martes 27 de octubre, y entre el AD Sporting de Hortaleza-Sevila FC, del jueves 29; y los de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich (3/11) y entre el Villarreal CF y el PSG (3/11), y el Real Sociedad-Olympique de Lyon de Liga Europa (5/11).