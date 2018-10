Inter, ElPozo y Barça quieren acabar el año sin sorpresas

Actualizado 27/12/2013 12:26:23 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Inter Movistar, cierra el año 2013 con un partido ante el penúltimo clasificado, el Umacon Zaragoza, mientras que sus más inmediatos perseguidores, ElPozo Murcia y el FC Barcelona Alusport, tratarán de recortar puntos a los madrileños en sus respectivas visitas a Peñíscola y a Jaén.

La jornada número 16 de Primera no debe servir, a priori, para que ni El Pozo ni el Barça recorten puntos en su persecución al Inter Movistar. Los madrileños, que aún no conocen la derrota en la campaña 2013/2014, reciben en Alcalá de Henares al Umacon Zaragoza, penúltimo clasificado y que no consigue vencer un partido desde el 29 de noviembre, cuando derrotó en casa al Montesinos Jumilla.

Murcianos y catalanes tienen sendos compromisos contra equipos de la zona media de la tabla. Los de Duda viajan a Peñíscola, en un partido vital para los locales en sus opciones de entrar en el 'play-off'. Los castellonenses intentarán sacar provecho de las dudas de ElPozo fuera de su Pabellón, donde han cedido dos empates y dos derrotas en lo que va de temporada.

El Barça visita Jaén, un equipo en una situación similar a la del Peñíscola. El actual campeón quiere olvidar la irregularidad que marcó su primera vuelta de la liga para no perder definitivamente la estela del Inter Movistar. Tratará de impedir la escalada blaugrana el Jaén Paraíso Interior, que ha ganado dos de sus últimos tres compromisos en el Municipal De la Salobreja.

En cuanto al resto de la jornada destaca el duelo entre el Magna Navarra y el Burela Pescados Rubén. Quinto y octavo se enfrentan en Irurtzun, en un partido en el que ambos quieren consolidar su puesto entre los ocho mejores. En esta decimosexta jornada descansa el séptimo clasificado, el Montesinos Jumilla.

--RESULTADOS.

Viernes.

Magna Navarra - Burela Pescados Rubén 20:30.

Sábado.

Inter Movistar - Umacon Zaragoza 12:30.

Jaén Paraíso Interior - FC Barcelona Alusport 18:00.

Peñíscola Bod. Dunviro - ElPozo Murcia 18:00.

Marfil Santa Coloma - Azkar Lugo F.S. 18:30.

Santiago Futsal - H. Llevant Manacor 19:00.

C. A Gran Canaria - Ríos Renovables 19:30.

Descansa: Montesinos Jumilla.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC.

1. Inter Movistar 43 15 14 1 0 87 34.

2. ElPozo Murcia 35 15 11 2 2 74 33.

3. FC Barcelona Alusport 35 15 10 5 0 54 23.

4. Marfil Santa Coloma 25 15 8 1 6 61 60.

5. Magna Navarra 25 15 8 1 6 47 53.

6. Santiago Futsal 23 15 6 5 4 43 34.

7. Montesinos Jumilla 20 15 6 2 7 45 52.

8. Burela Pescados Rubén 19 15 5 4 6 40 41.

9. Ríos Renovables 18 14 5 3 6 32 38.

10. Peñíscola Bod. Dunviro 15 15 3 6 6 29 47.

11. Jaén Paraíso Interior 14 15 4 2 9 35 52.

12. H. Llevant Manacor 14 15 4 2 9 40 61.

13. Azkar Lugo F.S. 13 15 3 4 8 43 54.

14. Umacon Zaragoza 12 15 3 3 9 39 54.

15. C. A Gran Canaria 4 15 1 1 13 30 63.