PSG, Newcastle y Milan se disputan el último billete a octavos del 'grupo de la muerte'

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Paris Saint-Germain, Newcastle United y AC Milan se disputan este miércoles en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2023-2024 el único billete disponible en el 'grupo de la muerte' para los octavos de final, con los parisinos, con más opciones, visitando al líder Borussia Dortmund y con ingleses e italianos pugnando en St James' Park para apurar hasta el final sus opciones de estar en los cruces.

El Grupo F, unos de los más competitivos de esta fase, echa el telón este miércoles con mucho por decidir. Y es que solo el Borussia Dortmund, conjunto que aparentemente iba de 'tapado', tiene asegurada su presencia en los octavos de final, ahora líder con 10 puntos. Los alemanes solo perdieron su partido inicial ante el PSG en el Parque de los Príncipes, para después sumar un empate y tres victorias consecutivas.

Un rendimiento excepcional frenado por los tres partidos sin ganar en Liga y Copa tras vencer al AC Milan en la quinta fecha continental y que ahora examinan sin la presión ni la urgencia de la clasificación ante un conjunto parisino que visita Signal Iduna Park con los cruces en juego. Y es que los franceses, favoritos a priori para comandar este 'grupo de la muerte', deberán certificar su pase en una última y vibrante jornada.

El PSG, que arañó 'in extremis' un empate (1-1) al Newcastle en el compromiso europeo más reciente, pasará a octavos como primero de grupo si gana a los alemanes, aunque le es suficiente empatar para avanzar en la segunda plaza, aunque se podría cruzar con algún 'grande' en la siguiente fase.

Incluso perdiendo, el cuadro de Luis Enrique Martínez estará entre los 16 mejores equipos en caso de que Newcastle y Milan empaten. Si esto no ocurre, los parisinos serían terceros e irían a los 'playoffs' de la Europa League, un fracaso para el millonario proyecto de la capital francesa.

Kylian Mbappé y compañía deberán olvidar la negativa racha fuera de casa, donde han perdido los tres últimos partidos de Champions, con el temor de que la cuenta aumente a cuatro por primera vez en su historia. Luis Enrique no podrá contar con el lesionado Fabián Ruiz ni el sancionado Ousmane Dembélé.

Estarán muy pendientes de este encuentro en St James' Park, escenario en el que Newcastle y Milan batallarán por hacerse con la segunda plaza, en caso de que el PSG pinche en Dortmund. A ingleses, terceros, e italianos, cuartos, solo les vale ganar para seguir vivos en Champions, ya que ambos equipos cuentan con cinco puntos, a dos del PSG, segundo.

Los de Eddie Howe, en su regreso a la Liga de Campeones 20 años después y tras comenzar la temporada como un tiro, ahora no atraviesan un buen momento, después de dos derrotas consecutivas, además con duras goleadas -(4-1) ante el Tottenham y (3-0) ante el Everton-, en Premier League. Pero ahora buscan volver a la senda del triunfo arropados por un St James' Park donde solo ha lamentado dos derrotas este curso.

No llega mejor el AC Milan, que también cayó este fin de semana ante el Atalanta (3-2). Con solo una victoria en sus 12 partidos contra clubes ingleses, a los italianos no les basta repetir el 0-0 del encuentro de la primera vuelta. Además, los de Pioli no carburan lejos de San Siro, encadenando cuatro partidos sin ganar. Y es que hay que remontarse a octubre de 2022 para ver la última victoria fuera de casa de los 'rossoneri'.

También este miércoles, se disputará, sin alicientes, un Estrella Roja-Manchester City, con los serbios ya resignados a la cuarta plaza del Grupo G y los ingleses con el liderato en el bolsillo por séptima temporada consecutiva.

En los grupos de los equipos españoles, Oporto y Shakhtar, segundo y tercero en el grupo del FC Barcelona, se enfrentan empatados a nueve puntos con los octavos en juego. Mientras que, en el del Atlético, Feyenoord y Celtic viven en Glasgow un encuentro intrascendente, con los escoceses eliminados y los neerlandeses con la Europa League asegurada.