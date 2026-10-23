El PSG-Olympique de Lyon de Ligue 1 se aplaza del domingo al lunes por las protestas en París

Los jugadores del PSG celebran uno de sus goles ante el FC Barcelona - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido de la octava jornada de la Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon, previsto para este domingo a las 20.45 horas en el Parque de los Príncipes, se aplaza al lunes a las 20.30 horas, coincidiendo con la gala del Balón de Oro, por petición de la Prefectura de Policía de París, ha confirmado este viernes la Liga de Fútbol profesional francesa (LFP).

"La LFP reconoce la orden de la Prefectura de Policía que prohíbe la organización del partido Paris Saint-Germain-Olympique de Lyon, correspondiente a la octava jornada de la Ligue 1 McDonald's, el domingo 25 de octubre a las 20.45 horas, y decide, de común acuerdo con Ligue 1+, aplazar el encuentro al lunes 26 de octubre a las 20.30 horas", anunció la patronal francesa.

El aplazamiento viene motivado por las manifestaciones y movilizaciones sociales que se han sucedido en Francia a lo largo de las últimas semanas y que se han vuelto a convocar el sábado y el domingo en París y en otras ciudades del país.

No es el primer partido que ha tenido que modificar su fecha este fin de semana. En la máxima competición gala ya se ha movido el Toulouse-Troyes, mientras que en Ligue 2, la segunda división, se han reprogramado el Saint-Étienne-Nantes y el Montpellier-Red Star.

El cambio de horario provoca que el equipo parisino tenga que jugar a la misma hora que en Londres se celebra la gala del Balón de Oro. En total, diez de los 30 nominados pertenecen al PSG, actual campeón de la Liga de Campeones: el francés Ousmane Dembélé -vigente ganador del trofeo-; los españoles Fabián Ruiz y Ferran Torres; los portugueses Vitinha, Nuno Mendes y João Neves; el marroquí Achraf Hakimi; el georgiano Khvicha Kvaratskhelia; el brasileño Marquinhos y el ecuatoriano Willian Pacho.

Además, el PSG está nominado a mejor club del mundo, y su técnico, el español Luis Enrique Martínez, opta a conquistar el Balón de Oro a mejor entrenador. En 2025, el conjunto francés ya jugó a la misma hora de una gala que coronó a Ousmane Dembélé como ganador; se enfrentaban al Olympique de Marsella en partido de liga, pero el delantero estaba lesionado.