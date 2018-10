Puyol: "No entiendo el malestar hacia Piqué"

Publicado 19/06/2018 15:07:15 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El excapitán del Barcelona Carles Puyol ha asegurado que no entiende el "malestar" generado hacia el jugador Gerard Piqué tras el reciente documental sobre el futuro de Antoine Griezmann, manifestando que es una decisión lo suficientemente trascendental para el delantero francés "como para que una persona externa influya".

"No entiendo el malestar. Al final, creo que Piqué no es responsable de la decisión que tome Griezmann. Que él tenga una productora y que la productora haga un documental, no lo veo mal. Mucha gente puede pensar que Piqué ha influenciado, pero para nada, es una decisión muy importante como para que una persona externa influya", declaró en el acto de presentación de la tercera edición del Proyecto Sonrisas, una iniciativa de Orbit para Aldeas Infantiles SOS.

El francés sonó como incorporación para un conjunto azulgrana que podría estar trabajando en dos exbarcelonistas. Por un lado, un Thiago Alcántara al que desea que "busque lo mejor para él" y un Neymar calificado como "uno de los mejores del mundo". "Salir del PSG no es fácil, pero ya hemos visto cosas que parecían imposibles y que se han dado. Estamos hablando de un grandísimo jugador, y yo preferiría tenerle en el Barcelona que en otro equipo", dijo sobre el posible interés del Real Madrid.

Por otro lado, Puyol opinó sobre la actualidad de la selección y la situación de David De Gea, marcado tras su error en el segundo gol de Portugal. "El que comete un error, es el primero que no lo quiere hacer. Sólo hay que darle confianza y la única forma de dársela a De Gea es poniéndole de nuevo a jugar", explicó el catalán, quien valoró al guardameta del United como "uno de los mejores del mundo".

La duda en la portería se produce poco después del enorme revuelo generado tras el cese de Julen Lopetegui. Puyol pidió "mirar el presente" y aseguró que España tiene "las mismas posibilidades". "Siempre hay adversidades. Esto es algo excepcional, es raro que pase, pero ha pasado y puede unir más al grupo. Si quieren ser campeones, deben ir todos juntos porque es la única manera", consideró.

"LA REACCIÓN FRENTE A PORTUGAL DEMUESTRA QUE ES UN GRUPO FUERTE"

Puyol no quiso criticar la actitud del Real Madrid, entendiendo que "buscaran y tantearan a Lopetegui porque es un buen entrenador" ante la inesperada salida de Zinédine Zidane, y se alegró de ver cómo este conflicto no afectó a España en su debut frente a Portugal, remontando hasta en dos ocasiones y demostrando ser un "grupo fuerte".

De cara a la próxima cita, el exjugador del Barcelona no se fía de Irán. "Será un partido complicado, estamos viendo que todos los partidos lo son. Además, ahora no hay margen de error, aunque los jugadores tienen experiencia y saben lo que es esto. Ellos deben seguir con la misma idea, porque sólo así saldría esto adelante", advirtió.

Puyol es uno de los protagonistas de la nueva campaña 'Historias que Brillan', organizada por la marca Orbit y Aldeas Infantiles SOS España, todo un "lujo" para el exfutbolista, quien trasladó a los más pequeños sus inicios idolatrando al italiano Paolo Maldini, para tiempo después acabar coincidiendo con él en un terreno de juego.

"Personalmente, no conocía en profundidad este trabajo y he podido ver la gran labor social que hacen. Es impresionante cómo están esos niños pese a las dificultades, recuperando la ilusión. Si tuviese que quedarme con una cosa, me quedaría con las sonrisas que nos regalaron", comentó el de La Pobla de Segur tras su visita al centro de Aldeas Infantiles en Madrid junto a la actriz Hiba Abouk y al chef y presentador del programa 'Master Chef', Jordi Cruz.

La responsable de la marca Orbit, Vanessa Caralps, aseguró que esta colaboración responde a la "principal misión de concienciar sobre la salud bucodental", trabajando con esta campaña en la "autoconfianza". Precisamente, en representación de Aldeas Infantiles SOS España, José Ramón Jiménez, coincidió en esta materia puesto que "ayuda mucho al desarrollo, garantiza un mejor presente y, sin duda, genera un futuro esperanzador".