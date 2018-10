Quique: "Hemos perdido vuelo y altura en la remontada, pero no hay crisis"

Actualizado 27/01/2010 14:52:31 CET

MAJADAHONDA (MADRID), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Quique Sánchez Flores, se mostró optimista de cara a resolver la eliminatoria la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Celta de Vigo, aunque aseguró que equipo ha "perdido vuelo en la remontada".

"No hablaría de una situación complicada a nivel de crisis en el equipo, pero sí que diría que hemos perdido vuelo y altura en la remontada, y eso supone un desequilibrio que hay que volver a manejar, pero el equipo tiene respuestas interesantes y la eliminatoria está abierta con muchas opciones. Nuestra moral y motivación es hacer un buen partido, resolver y estar en la siguiente fase. Tenemos muchas aspiraciones, respetando siempre a un nivel importante como el Celta", se sinceró el técnico madrileño.

Además, Quique Sánchez salió en defensa de sus jugadores, que no están mostrando una buena imagen. "Ellos quieren competir, son gente competitiva que por momentos tienen más dificultad, pero son situaciones que cuando un equipo intenta remontar el vuelo, pues pueden pasar. Es un equipo que ha demostrado espíritu para salir de situaciones complicadas", subrayó.

Por eso, el técnico rojiblanco reconoce que tienen "mucha ilusión" y sólo piensa "en ganar". "No veo un escenario que no sea clasificarnos. Es evidente que en esto hay que estar preparado para todo lo que pueda suceder. Somos muy optimistas queremos seguir en la Copa y si se da el peor escenario, seremos optimistas en la siguiente competición que será la Liga. Tenemos una muy buena oportunidad de hacer bien las cosas", advirtió.

Así, tiene claro que el Atlético asume su rol de "favorito" en la eliminatoria. "Es una eliminatoria que se encuentra al 50 por ciento porque el Atlético está más que capacitado para ganar este partido", subrayó.

A nivel personal, Quique Sánchez Flores hizo un balance de sus tres meses al frente del banquillo rojiblanco. "Hay puntos de inflexión en una temporada y así habrá varios. En estos momentos no estamos bien, pero se ha estado muy mal, cuando toca el descenso es una situación límite, pero ahora hablamos de una semifinal de Copa y a partir de ahí en Liga estaríamos en Europa de haber ganado el últimos partido", explicó sobre los momentos que han vivido, deseando que regrese "la regularidad para recuperar sensaciones".

"SI PIERDES ESTÁS SIEMPRE CUESTIONADO".

El técnico rojiblanco aclaró que él cuando sale a las ruedas de prensa es para explicar lo que ha pasado, tras sus duras declaraciones al término del derbi ante el Getafe y que no hay mal ambiente en el vestuario, asegurando que "no hay nada que decir" y sí "mucho esfuerzo y trabajo". "Cuando perdemos nos cuesta mucho más levantarnos y saludarnos, pero hay que seguir y ser perseverante", dijo.

"En todos los grupos en los que he estado hay una rutina, un respeto al equipo técnico y al revés. Cuando pedís un análisis queréis que diga lo que pienso, que si estamos acertados o no. Se me lleva a una rueda de prensa para que diga lo que piensa y no para que mienta. Todo lo que no sea eso decir la verdad para mí es entrar en un círculo de hipocresía", confesó.

Por otro lado, señaló que su equipo "no juega 4-2-4" y que "no se rompe" como dicen. "El equipo no se rompe, pero vemos a los extremos abiertos. Cuando hemos sido mejores en ataque, fallamos en defensa y al revés, por eso vamos buscando ese equilibrio", advirtió.

Igualmente que entiende que tras las derrotas, la prensa habla de que está cuestionado. "En los técnicos no hay otro debate, si pierdes estás siempre cuestionado. ¿Nos equivocamos? Sí, pero la forma de cambiar las críticas es trabajando mucho y consiguiendo resultados", subrayó.