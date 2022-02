Quique Sánchez Flores: "Ha ido dando vuelcos el partido, no me voy enfadado"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, confesó que no se va enfadado pese a la derrota (4-3) este sábado ante el Atlético de Madrid, en un partido que fue "dando vuelcos" hasta dejar el triunfo rojiblanco en el minuto 89 y jugando con uno menos.

"No me voy enfadado. Hemos jugado un partidazo. Nos hemos metido en un 2-0 y el equipo ha reaccionado y competido bien. Encajar en el 89 es extraño, cuando tenemos el dominio, tenemos que mirar cosas, pero no tenemos ninguna queja. Pusimos todo lo que tenemos", dijo en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

El preparador 'azulón' valoró el partido de los suyos y la dificultad que supuso hacer daño al Atlético cuando se quedó con un jugador menos por la roja a Felipe. "Ha ido dando vuelcos el partido. El Atlético defendió atrás cuando se quedó con uno menos, se cerraron bien y en un balón parado hemos concedido", afirmó.

"Es un partido que no imaginábamos que iba a traer esta cantidad de goles. Hemos ido sacando todo lo que teníamos ofensivo para que llegara el gol, pero defendieron bien y encontraron esa situación en el minuto 88, son cosas que tenemos que aprender", añadió.

Además, Quique, extécnico del Atlético, se mostró agradecido por la ovación y recibimiento de la afición local en el Metropolitano. "Madrid está llena de atléticos y son gente impresionante. Muy agradecido", terminó.