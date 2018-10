Rakitic: "Me quedé porque siento el escudo, no espero nada"

Publicado 02/10/2018 18:52:01 CET

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Ivan Rakitic ha asegurado este martes que no "espera nada" en cuanto a la renovación y mejora de su contrato ya que está "tranquilo" y contento en el equipo y, además, decidió quedarse en verano por "sentir el escudo".

"Me quedé aquí porque siento el escudo y la gente, para mí lo más grande es jugar para el Barça. No estoy esperando nada, si me llaman bien y si no, no pasa nada", aseguró en rueda de prensa antes de jugar contra el Tottenham en la Liga de Campeones.

En este sentido aseguró que la Junta Directiva y el presidente, Josep Maria Bartomeu, deben tener "presión ninguna". "Me conocen y saben que estoy tranquilo y disfrutando cada día. Tengo ganas de ganar muchos títulos con el Barça y lo demás vendrá por sí mismo, seguramente", auguró.

Unas declaraciones tranquilizadoras para la afición blaugrana y más tras confirmar Bartomeu que no podrían darle a Rakitic ese aumento de salario que el jugador croata pidió en verano, cuando tenía ofertas de otros clubes como el Paris Saint-Germain.

"No me quedo por dinero, pero un detalle nunca viene mal. Sé que el club cuida mucho a sus jugadores y tengo confianza de que el presidente me llame pronto", reconoció entonces al diario Sport.

A esa petición veraniega, Bartomeu respondió que no podían afrontar ese 'detalle'. "Esta temporada no podremos hacer el gesto que nos pide Rakitic. La próxima temporada lo podremos valorar con la entrada de los nuevos ingresos", aportó en Onda Cero en septiembre.