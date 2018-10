Ramos: "Cada uno intentará desestabilizar como pueda"

Publicado 05/03/2018 19:16:43 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha opinado que "cada uno intentará desestabilizar como pueda" en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de este martes ante el Paris Saint-Germain (20.45 horas), tras conocer los vídeos de motivación y presión que ha utilizado el club francés para mandar mensajes a sus aficionados para tratar de remontar en el Parque de los Príncipes el 3-1 adverso de la ida.

"Cada uno intentará desestabilizar como pueda. Nosotros no vamos a cambiar nada. Mantendremos nuestra dinámica, con la máxima concentración e intentar hacer lo que hicimos allí y respetando al rival. Tenemos nuestras armas e intentaremos aprovecharlas para pasar de ronda", declaró el jugador sevillano en la rueda de prensa previa al duelo ante los parisinos.

En referencia a esos vídeos del PSG para 'calentar' el partido y meter presión al árbitro, el central madridista destacó que el alemán Felix Brych, el árbitro designado para el duelo, "no" debe ser "el protagonista". "El protagonismo mañana no debería tenerlo el árbitro. Somos dos grandes equipos frente a frente, cada uno con sus intereses. Él tratará de hacerlo lo mejor posible y no equivocarse aposta", añadió.

Además, Ramos contestó a las palabras de Dani Alves, que afirmó que al Real Madrid le bastaban "10 minutos" para ganar. "Muy respetable la opinión de Dani Alves. El partido de allí hicimos muchas cosas bien y mal, que ellos aprovecharon", valoró.

En lo que se refiere al partido, el camera destacó que "no" pueden regalar nada. "Focalizamos la temporada en la 'Champions' así que el margen de error es mínimo y no vamos a regalar nada. Lo vamos a dejar todo y actitud e intensidad no pueden faltar pero esto es fútbol y quien sabe", comentó.

"La 'Champions' es una de las competiciones preferidas. Dimos el primer paso y ahora hay que concluir la eliminatoria de la mejor manera. Estamos bien, es una oportunidad maravillosa de seguir demostrando lo que somos", añadió.

"PODRÍA SER UNA FINAL ANTICIPADA"

Además, preguntando por lo táctico y la concentración, el '4' del Real Madrid cree que ambos son "importantes". "Todos los detalles son importantes. El planteamiento del míster lo tratamos de llevar al césped de la mejor forma posible. Y la concentración es muy importante porque cualquier cosa que no te deje pensar en el partido es un beneficio para ellos", destacó.

A continuación, preguntado por su función, el capitán destacó que ama lo que hace. "Tenemos espíritu de equipo y siempre hay que pensar en lo colectivo e intentar trasmitir seguridad desde atrás y que la efectividad se traslade a la parte ofensiva. Mantener la racha goleadora será vital", afirmó.

"Amo lo que hago, el fútbol y disfruto con cada día, con cada momento. Soy un privilegiado, estoy con la misma ilusión que cuando empecé aunque con un palmarés distinto. No me canso de ganar y vivir el día a día", añadió.

Respecto a la importancia del partido, Ramos cree que "podría ser" una final anticipada. "Puede ser una final anticipada. La afrontamos como tal y sin opciones de error porque cometer un error te deja fuera. Pero también el resto de equipos afrontan los partidos como tal", destacó.

Por último, el zaguero blanco analizó el regreso de Marcelo tras su lesión ante el Betis y la ausencia de Neymar, operado de su tobillo. "Marcelo es una cara alegre del juego, es su manera de entender el fútbol. Es fácil definirlo como jugador por toda su carrera. Es un gran beneficio a nivel defensivo y arriba es un norma que podemos utilizar", declaró.

"Neymar es distinto a nivel mundial. Siempre que alguien lo tiene es una señal de alerta. Conozco bien a quien le puede sustituir. Nosotros no cambiaremos nada, jugaremos con el mismo planteamiento. Di María ayuda más a nivel defensivo pero hay que tener en cuenta sus armas y jugaremos de tú a tú. Tenemos plantilla para este tipo de partidos y daremos la mejor versión", sentenció.