Ramos: "Soy el idóneo para asumir la responsabilidad de lanzar los penaltis"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que este domingo marcó de penalti el gol de la victoria ante el Athletic Club (0-1), ha asegurado que es "el idóneo" para asumir la "responsabilidad" de lanzar las penas máximas porque en los momentos de "incertidumbre y tensión" es cuando "más cómodo" se siente.

"En esos momentos de incertidumbre y tensión es cuando más cómodo me siento, soy el idóneo para asumir esa responsabilidad y los resultados están ahí. Lo haría encantado muchísimas veces más, y si sirven para sumar de tres en tres, mucho mejor", declaró a Movistar LaLiga tras el encuentro.

A pesar de ello, el central andaluz aseguró que no le preocupan las estadísticas individuales. "Las estadísticas individuales son secundarias, pero importantes. Yo quiero ganar LaLiga, da igual quién meta el gol, lo importante es seguir primeros en la tabla y depender de nosotros. Los premios individuales son muy gratificasen, pero si fuese por eso me hubiese dedicado al tenis. El fútbol es para ganar en conjunto", apuntó.

Por otra parte, reconoció que era "importantísimo sacar los tres puntos hoy". "Sabíamos que iba a ser uno de los partidos más complicados que nos quedaban ante un rival que siempre lo pone complicado. Nos quedaban once finales después del confinamiento y el objetivo era ir partido a partido", indicó.

"Hoy el equipo ha vuelto a mostrar un buen estado físico. Eran tres puntos clave para intentar meter esa presión al Barça; afortunadamente dependemos de nosotros y queremos esta Liga. Desde el primer minuto se han visto esas ganas del equipo de ir a por el partido", continuó.

Además, Ramos señaló que "no" dan "importancia" a las polémicas con el VAR y los colegiados. "LaLiga no la vamos a ganar o perder por los árbitros. El que haya cometido errores y no haya conseguido los objetivos y resultados debe hacer autocrítica y culpar a los jugadores. Por eso no hay que darle el mérito a los árbitros de que el Madrid esté primero con esta diferencia de puntos. Están para ayudar, a veces aciertan y a veces, no, no hacen nada predeterminado", expresó.

En este sentido, recordó que antes del parón había afirmado que "el equipo que cometiese menos errores y mantuviese la portería a cero más tiempo iba a marcar la diferencia". "Nosotros estamos muy bien defensivamente y dar ese equilibrio al grupo es muy motivante para la gente ofensiva", expuso.

Por último, negó que hubiese cometido penalti sobre Raúl García. "Sí es cierto que piso un poquito la bota de Raúl, pero está detrás y no lo veo. No es una jugada determinante, no está el balón en jugada y no creo que sea mucho más", finalizó.