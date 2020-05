Raúl García: "Una final de Copa sin público es como jugártela a cara o cruz"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Athletic Club Raúl García aseguró que disputar una final de Copa del Rey "sin público" es como "jugártela a cara o cruz" y reconoció que las medidas de distanciamiento entre compañeros o con rivales "no tienen mucho sentido" porque "al final vas a competir".

"No se debería tener que elegir entre una cosa u otra, pero era la manera para poder jugar una final que significa mucho por toda la trayectoria copera. Para mí, lo digo con el corazón, haberla tenido que jugar sin público sería lo mismo que si tengo que jugármela a cara o cruz", dijo en declaraciones a Radio Marca sobre el duelo que mantendrán con la Real Sociedad, todavía sin fecha definida.

Preguntado por las concentraciones, el jugador del Athletic no se negó, pero dijo que prefiere "estar en casa que concentrado". "No obstante, si me dicen que tengo que ir a un hotel, habrá que ir. Eso sí, luego tendremos desplazamientos para jugar un partido y hay circunstancias que no podremos controlar", comentó.

Además, Raúl García reconoció que es un "hándicap muy grande" no poder jugar con público en San Mamés y deseó que "se pueda acabar la temporada" pese al riesgo que pueda existir de contagios. "Yo soy el primero que cree que hay que poner todas las medidas, pero no veo sentido que no podamos darnos un abrazo si metemos un gol cuando entrenamos toda la semana juntos", sentenció.